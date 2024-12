Last Christmas von WHAM! Hier die limitierte Vinyl-Platte gewinnen…

Pünktlich zum 40-jährigen Jubiläum des unvergesslichen Weihnachtsklassikers Last Christmas von WHAM! feiern George Michael Entertainment, WHAM! und Sony Music mit der Veröffentlichung einer ganz besonderen EP. Ab dem 13. Dezember können Fans die limitierte Last Christmas 40th Anniversary EP auf verschiedenen Formaten, darunter eine „Snowflake White“ Vinyl, Picture Discs und digital, erwerben. Die EP enthält alle Originalversionen des Songs sowie George Michaels legendären Auftritt von Last Christmas in der Londoner Wembley Arena 2006.

TIKonline.de verlost 2 der begehrten Kult-Platten! Zum Mitmachen einfach das Formular mit dem Stichwort WHAM ausfüllen und ihr seid dabei. Teilnahmeschluss 31.12.2024.