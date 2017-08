Auf diese Konzerte in 2017 freuen wir uns

Das Jahr ist schon zur Hälfte vorbei und einige große Künstler und Bands haben ihre deutschen Fans bereits beglückt. Robbie Williams, Coldplay, Elton John, Celine Dion, Bruno Mars, The Kelly Family und Ed Sheeran begeisterten Tausende. Aber das Jahr hat noch einige Monate, und auch in dieser Zeit zeigen sich diverse große Künstler auf den deutschen Bühnen.

Helene Fischer kommt im Herbst endlich zurück auf die Bühne. Für ihre Arena-Tour wurden bereits eine halbe Million Tickets verkauft. Bis zum Frühling 2018 gibt sie 69 Shows, die es in sich haben werden. Denn konzipiert wurden sie vom 45 Degrees-Team, das auch für den Cirque du Soleil verantwortlich ist. Helene verspricht ein Spektakel der besonderen Art, weshalb Fans unbedingt ihre Kameras und Handys dabei haben sollten. Tipp: Wer einen besonders gelungenen Schnappschuss der Sängerin ergattert, kann sich damit sein eigenes Poster drucken lassen. Auf dieser Seite findet man verschiedene Druckvarianten, mit denen man sich individuelle Kreationen erstellen kann – fast schon ein Must-have für jeden Helene-Fan und eine tolle Alternative zu den offiziellen Postern. Die Tour startet im September in Hannover mit Konzerten an fünf aufeinanderfolgenden Abenden und endet am 22. August in Mannheim. 2018 geht es anschließend mit einer großen Stadien-Tour weiter. Das bietet sicher viel Gelegenheit, um einige Schnappschüsse der attraktiven Sängerin zu machen.

Tourdaten (nur 2017):

Hannover 12.-17.09.17

Hamburg 19.-24.09.17

Dortmund 26.09.-01.10.17

Köln 03.10.-08.10.17

Leipzig 10.-15.10.17

Mannheim 17.10.-22.10.17

P!nk

P!nk ist ein absolutes Multitalent: mal zart und zerbrechlich, meist rockig und frech und zudem leidenschaftliche Mami von mittlerweile zwei Kindern. Alecia Beth Moore alias P!nk kommt im August (neben Auftritten auf diversen Festivals) für ein einziges Konzert plus eine Zusatzshow nach Europa – und beide gibt sie in Berlin. Glück also für alle deutschen Fans. Kurz vorher, genauer gesagt am 10. August, soll sogar noch die neue Single „What About Us“ erscheinen. Das zumindest kündigte sie auf ihren Instagram Account an.

Tourdaten:

Berlin 11.08.17

Berlin 12.08.17 (Zusatzshow)

The Rolling Stones

Wir bleiben beim Rockigen, denn eine der berühmtesten Bands der Welt zeigt sich auf Deutschlands Bühnen: die Rolling Stones. Anfang September werden die Herren in Hamburg und München, im Oktober dann in Düsseldorf im Rahmen der „No Filter“-Tour auftreten. Angeblich soll demnächst auch ein neues Album erscheinen – 55 Jahre, nachdem sich die Band gegründet hat. Gitarrist Keith Richards, der mittlerweile 73 Jahre alt ist, sprach davon, dass die Aufnahme der Songs „sehr, sehr bald“ erfolgen würde. Was das genau bedeutet, ist noch unklar. Fest steht aber, dass die Altmeister Deutschland rocken werden.

Tourdaten:

Hamburg 09.09.17

München 12.09.17

Düsseldorf 09.10.17

Lady Gaga

Sie ist die exzentrischste Künstlerin des aktuellen Musik-Business und über ihre Shows weiß man eines ganz sicher: Sie sind spektakulär. Zuletzt zeigte Lady Gaga eine Wahnsinns-Halbzeitshow beim Super Bowl. Ab August ist die Stilikone dann auf großer Joanne World Tour und kommt im Herbst für drei Konzerte nach Deutschland. Fans können sich auf Megahits wie „Born This Way“ und gefühlvolle Balladen wie „Million Reasons“ freuen. Um sich ausreichend auf ihre Wolrd Tour vorzubereiten, hat die Ausnahmekünstlerin sogar die geplante Bar-Tour in Las Vegas, die eigentlich kurz vor Tourstart stattfinden sollte, verschoben.

Tourdaten:

Hamburg 29.09.17

Berlin 26.10.17

Köln 28.10.17

