Urlaub machen wie die Stars

Schillernde Partys, schneeweiße Sandstrände, luxuriöse Urlaubsresorts: Wenn man sich die Urlaubsfotos der Stars auf Instagram und Co. anschaut, kann man nur ins Schwärmen geraten. Was nach einem unerreichbaren Luxusurlaub auf den Malediven oder Hawaii aussieht, ist allerdings oft gar nicht so weit entfernt. Denn Stars wie Lena Gercke, Beyoncé oder Elle McPherson machen Urlaub wie jeder andere auch, nämlich in Deutschland, an der spanischen Küste oder auf den griechischen Inseln. Wir verraten, wo ihr euren Lieblingsstars auch zu normalen Preisen ganz nah sein könnt.

Warum in die Ferne schweifen …

Sommer, Sonne, Strand und mehr – dafür muss man nicht mal in den Flieger steigen. Es kommt schließlich nicht von ungefähr, dass viele deutsche Stars statt auf Hawaii oder Mauritius einfach auf der deutschen Insel Sylt residieren. Wolfgang Joop, Johannes B. Kerner, Bundestrainer Joachim Löw und viele andere Prominente sind regelmäßig zu Gast auf der nordfriesischen Insel. Auch „Techno-Hyper-Hyper-Ikone“ H.P. Baxxter lässt sich regelmäßig auf der Insel blicken – er selbst sagt über sich, dass, er „Sylt-süchtig“ sei. Grund genug, die Ferientauglichkeit der Insel einmal selbst zu testen. Auch wenn Sylt durchaus zu den teureren Urlaubsregionen in Deutschland gehört, ist ein preiswerter Urlaub mit ein paar Abstrichen auch dort möglich. Mit etwas Glück liegt man dann plötzlich Handtuch an Handtuch mit seinem Lieblingspromi am Strand.

Sonne satt auf Ibiza

Schon die Vengaboys sangen 1999 „We’re going to Ibiza“ – und inspirierten mit dem Song anscheinend viele Stars dazu, es ihnen gleichzutun. Promis wie Paris Hilton, Heidi Klum oder Annemarie Carpendale zieht es regelmäßig auf die Mittelmeerinsel und ins berühmt-berüchtigte Nachtleben der Insel. Doch trotz des großen Promiauflaufs ist Ibiza weiterhin auch ein Reiseziel für Familien, Singles und Paare geblieben. Da die Anzahl an Hotels auf der Insel jedoch begrenzt ist, nutzen viele Urlauber die Möglichkeit, über entsprechende Portale unkompliziert ein Ferienhaus zu mieten. Das tun übrigens auch die Stars, denn wo sonst genießen sie so viel Privatsphäre und Ruhe wie in einem etwas abseits der Touristen-Hotspots gelegenen Ferienhaus?

Hellas im Land der Götter

Im Zuge seiner Finanzkrise hatte Griechenland mit sinkenden Touristenzahlen zu kämpfen, doch die Auszeichnung als Traumurlaubsziel hat es sich in diesem Jahr zurecht zurück erkämpft. Besonders Mykonos scheint es den Promis angetan zu haben; Mick Jagger, Jean Paul Gaultier, Sylvie Meis, Alessandra Ambrosio – sie alle haben sich auf der Insel mit gerade einmal 10.000 Einwohnern die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Doch auch als „Normalo“ kann man auf der Kykladen-Insel günstig einen echten Luxusurlaub verbringen. Die zunehmende Zahl der Flugverbindungen zwischen Deutschland und Griechenland hat die Preise sinken lassen und auch die Hotels locken derzeit mit attraktiven Angeboten – da kann man sich promi-like auch mal ein Glas Champagner gönnen.