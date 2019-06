Urlaub in den USA machen – Auf das sollte man achten!

Eine Reise in die USA ist nicht mit einem All-Inclusive Urlaub vergleichbar. Sehr schnell taucht man während der Reise in das alltägliche Leben der Amerikaner ein. Sehr schnell merkt man auch, dass das der Alltag nicht mit dem Leben, wie man es aus dem Fernsehen kennt, vergleichbar ist. Darüber hinaus sollte man auch wissen, dass die Amerikaner gläubig sind.

Wie sieht das mit dem Telefonieren aus?

Wenn man in Urlaub telefonieren möchte und mit dem Smartphone ins Internet will, gibt es mehrere Möglichkeiten. Seit Juli 2012 gibt es eine neue EU-Richtlinie, welche besagt, dass man vor der Nutzung im Ausland eine Nachricht erhält. Darüber hinaus bekommt man bei jeder ersten Datennutzung im Ausland eine SMS. In den meisten Fällen wird man auf die entsprechende Seite des Anbieters weitergeleitet und kann danach das Roaming freischalten.

Weiterhin sollte man die Unterschiede zwischen Aktiv und Passiv Roaming kennen. Beim Roaming kann ein Anrufer nicht immer wissen, dass man sich gerade im Ausland befindet. Aus diesem Grund werden auch nur die Kosten gezahlt, welche für einen normalen Anruf zum Smartphone entstehen würden.

Die zusätzlichen Kosten muss der Angerufene zahlen. Sollte er von jemanden aus dem Heimatland angerufen werden, zahlt er passive Roamingkosten. Sollte er anrufen, handelt es sich dann um aktives Roaming.

Was man in den Nationalparks machen darf und unterlassen sollte

Bei den National Parks muss man damit rechnen, dass diese sehr streng von Rangern kontrolliert werden. Die Befugnisse eines Rangers sind fast gleich wie bei der Polizei in den USA. Ranger sind in der Regel sehr hilfsbereit und setzen sich mit vollem Tatendrank für ihren Park ein. Damit diese schönen Parks geschützt werden können, gelten viele Verbote. Diese sind eigentlich nichts Besonderes. Darüber hinaus sollte man sich zwecks dieser Regelungen immer vorher erkundigen und vor allem die Schilder beachten.

Weiterhin ist das Rauchen in öffentlichen Gebäuden, Parkanlagen und Parkplätzen verboten. Diese Gesetze sollte man unbedingt einhalten. Ansonsten drohen sehr empfindliche Strafen.

Wenn man vorhat zu campen, sollte man dies nur auf den entsprechenden Plätzen machen. Sofern man mit einem Wohnmobil unterwegs ist, muss man innerhalb einer Stunde zahlen. Nach der Reise sollte man nicht vergessen schöne Bilderrahmen bei Fotoalben-Discount zu machen.

Foto(s): © SteenJepsen/pixabay