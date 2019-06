Haarausfall kann jeden treffen – auch Prominenten hilft eine Haarpigmentierung

Von Haarausfall kann jeder betroffen sein, egal welches Geschlecht. Natürlich macht das Problem auch vor keiner Gesellschaftsschicht halt. Selbst wenn man prominent ist, kann es sein dass sich das Haarkleid lichtet. Egal ob Spitzensportler, Politiker oder Fernsehstar, Haarausfall lässt auch Menschen nicht kalt, die in der Öffentlichkeit stehen. Ganz im Gegenteil, immerhin befinden sie sich in der Regel im Mittelpunkt des Interesses. Ständig werden sie fotografiert und möchten sich daher von ihrer besten Seite zeigen. Haarausfall ist ein weitreichendes Problem, jeder zweite über 50 Jahre ist davon betroffen. Doch es kann auch Jüngere Treffen wie das Beispiel von Ricardo Quaresma zeigt.

Ricardo Quaresma – prominenter Sportler leidet ebenfalls unter Haarausfall

In der internationalen Sportwelt ist Ricardo Quaresma wahrlich kein Unbekannter. Immerhin wurde er schon zweimal zum Fußballer des Jahres gewählt. Der 1983 in Lissabon geborene Star fiel in seiner Jugend schon an der Talenteschmiede von Sporting Lissabon auf. Später wechselte er zu renommierten Vereinen und war unter anderem beim FC Barcelona und Inter Mailand tätig. Bei all den sportlichen Highlights, die Ricardo Quaresma Fußballfans bereitete, fiel jedoch auf dass sich sein Haarkleid im Laufen der Jahre immer mehr lichtete. Bei ihm zeigte sich das Problem vorwiegend an den Geheimratsecken, die den Haaransatz immer weiter zurückdrängten. Vermutlich war es der Transfer zu Beşiktaş Istanbul, der ihn auf die innovativen Techniken der Haarwuchskliniken in der Türkei aufmerksam machten. Eigentlich interessierte sich der Sportler für eine Haartransplantation. Doch diese ist nicht in allen Fällen durchführbar. Daher kam für Ricardo Quaresma Haarpigmentierung als Alternative in Frage. Wie viele andere Betroffene war für Quaresma das schwindende Haarkleid nicht nur ein kosmetisches Problem. Was man gar nicht glaubt, wenn man den Star im Rampenlicht auf dem Fußballplatz sieht, trat ein. Er litt an schwindendem Selbstbewusstsein und fühlte sich weniger attraktiv. Nach der Behandlung in der Haarwuchsklinik jedoch geht es ihm psychisch deutlich besser. Mit Dr Balwi hat er einen Experten auf diesem Gebiet getroffen.

Die Klinik von Dr. Balwi kurz vorgestellt

Wer an Haarausfall leidet und sich Hilfe suchen möchte, ist oft verunsichert. Genauso wie Ricardo Quaresma betreiben viele Recherchen und finden dabei unzählige Anbieter, die sich als Haarwuchsexperten ausgeben. Der Arzt Dr Balwi in der Türkei blickt auf eine lange Erfahrung zurück. Er und sein Team arbeiten mit Diskretion und nach Techniken, die sich immer auf dem neuesten Stand der Technik befinden. Hier einige Eckpunkte aus dem Werdegang des Mediziners:

Dr Balwi studierte zunächst Medizin

Gleich nach seinem Abschluss war für ihn klar, dass er sich auf Haartransplantation spezialisieren wolle. Er erwarb die Aesthetician – und Haar Zertifizierung

Es folgten Anstellungen an der Florence Nightingale Klinik in Istanbul und im Emsy Krankenhaus

Heute arbeitet Dr Balwi in der Istinye Üniversitesi Hastanesi Klinik.

In der Istinye Üniversitesi Hastanesi Klinik findet Dr Balwi ein modernes und innovatives Krankenhaus vor. Ein kompetentes Team steht ihm zur Seite. Mittlerweile blickt Dr Balwi auf eine lange Erfahrung zurück. Das Unternehmen Elithairtransplant hat insgesamt bereits 15.000 Haartransplantationen durchgeführt. Da Dr Balwi neben türkisch auch arabisch, englisch und deutsch spricht, fühlen sich von Haarausfall Betroffene aus aller Welt bei ihm wohl. Immerhin gibt es bei Haartransplantationen und Haarpigmentierungen, wie sie Ricardo Quaresma durchführen ließ, von Seiten der Patienten viele Fragen. In der innovativen Klinik kann man sich mit dem Arzt in seiner Muttersprache unterhalten. Das hilft enorm dabei, Ängste abzubauen und mit gut informiert in die Behandlung zu starten.

Warum Haarpigmentierung?

Als erster Schritt in jeder Behandlung gegen Haarausfall erfolgt bei Dr Balwi eine eingehende Haaranalyse. Das war auch bei Ricardo Quaresma der Fall. Eigentlich interessierte sich der Fußballer für eine Haartransplantation. Da es sich bei Quaresma vorwiegend um die Geheimratsecken handelte, die ihm zu schaffen machten, empfahl Dr Balwi eine Haarpigmentierung. Diese Behandlung punktet mit dem Vorteil, dass man anders als nach einer Haarverpflanzung sofort wieder einsatzfähig ist. Quaresma konnte also sein gewohntes Training einfach weiterführen. Die Haarpigmentierung ist jedoch nicht nur bei Geheimratsecken ein probates Mittel. Sie kommt auch bei lichtem Haar zum Einsatz. Bei der Haarpigmentierung handelt es sich um ein äußerst schonendes und nahezu schmerzfreies Verfahren. Dabei handelt es sich um eine Art Tätowierung, nur dass der Farbton nur knapp unter die Haut eingespritzt wird. Zur Verwendung kommen ausschließlich hypoallergene Stoffe, die keinerlei Reaktionen hervorrufen. Nach einem eingehenden Gespräch, in dem alle offenen Fragen über die Behandlung geklärt werden, erfolgt wie bei Ricardo Quaresma eine Haaranalyse. Darin wird unter anderem auch der exakte Farbton eruiert, der speziell in der Haarfarbe des Patienten zusammengemischt wird. Anschließend wird der Farbton mit einer hauchdünnen Nadel in die oberste Schicht der Haut gespritzt. Da die Nadel nur ungefähr einen Millimeter weit in die Oberhaut trifft, spüren Patienten in der Regel keine Schmerzen. Im Gegensatz zu einer Tätowierung ist die Haarpigmentierung jedoch nicht permanent. Je nach Typ muss sie nach drei bis sechs Jahren wiederholt werden. Nachbehandlungen führt Dr Balwi jedoch zu einem Spezialpreis durch.