Lifestyle und Branchen treiben Umsatzzahlen in die Höhe

Bestellungen im Internet entsprechen dem allgemeinen Zeitgeist modernen Lebens. Man kann diesen Trend auch sehr gut anhand statistischer Werte im Internet selbst ablesen. In vielerlei Hinsicht wird der Lifestyle auch betrachtet und kann von Promis beeinflusst werden. In anderen Worten könnte man auch den Slogan formulieren, dass gerade der Lifestyle unserer Jugend durch Promis stark und einfühlsam geprägt werden. Anders könnte man auch den Trend zu Instagram und Facebook nicht missverstehen, denn immerhin gelten Menschen, wie zum Beispiel Khloe Kardashian als absolute Role Models die nicht nur das Einkaufsverhalten der heutigen Jugend stark beeinflussen können, sondern auch die Umsatzzahlen großer Kaufhausketten zum Klingen bringen. Daher ist der Promifaktor nicht zu unterschätzen. Obwohl er in der Presse und in seriösen Tageszeitungen immer noch belächelt wird, schreiben sich Medien die Finger wund, um ihn schlechter darzustellen als er ist. Tatsache ist aber, dass Instagram ein wesentlicher Faktor bei der Generierung von Umsatzzahlen ist. Es wird jedes kleine Detail beeinflusst und dies lässt sich auch daran erkenntlich machen, indem zum Beispiel online Versandtaschen genauso beworben werden wie auch der Inhalt selbst. Die Verpackung wird also selbst zum Produkt und durch den hohen Werbefaktor mit Promigewinn wird man sich diesbezüglich auch den Star mit 3 Millionen Followern leisten wollen.

Die Verpackung als Kauffaktor

Apple hat es vor wenigen Jahren bereits vollzogen und die notwendigen Schritte in die richtige Richtung eingeleitet. Wenn man sich die Verpackung eines IPhone etwas genauer ansieht, dann braucht es eigentlich auch gar keine neuen Worte, um dieses Phänomen zu beschreiben. Instagram hat diesbezüglich auch noch einen höheren Effekt bewirkt, denn mit vieler Nahtlosigkeit wird dann auch zum Produkt die Verpackung abgebildet. Die Kraft der Fotos hat mit Instagram auch einen neuen Werbewert ermitteln können. Steve Jobs hatte hier einen nicht unwesentlichen Beitrag für zahlreiche Branchen erschaffen.

Die Modebranche als führender Faktor

Besonders in der Modebranche wurde dieser Trend seit Apples Beginn stark wahrgenommen. Heute verzichtet keine einzige Modemarke mehr auf eine aussagenstarke Verpackung. Die Verpackung ist jenes Detail, auf das die meisten Konsumenten ein näheres Auge werfen wollen. Die Betonung darf auch nicht unterschätzt werden, weil der subjektiv angelegte Blick einen enormen Machtfaktor für die Industrie bedeutet.

Foto(s): © Pixabay