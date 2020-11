Handtasche – Accessoire und Visitenkarte zugleich

Viele Frauen verlassen das Haus nie ohne die aktuelle Lieblingstasche. Handtaschen geben kleinen Alltagsgegenständen wie Sonnenbrille, Lippenstift, Handcreme, Autoschlüssel, Handy, Geldbeutel und vielem mehr ein stilvolles Zuhause. Gleichzeitig verraten sie viel über ihre Trägerin.

Handtaschen gibt es in großer Auswahl von angesagten Designern und von Trendmarken wie dem Berliner Label Liebeskind – von der zierlichen kleine Clutch als schicke Ergänzung zum Abendkleid bis zur größeren Schultertasche, in die von Notizbuch bis Wasserflasche eine Menge hineinpasst. Hinsichtlich Design und Preis gibt es kaum Grenzen, und auch was Materialien, Farben und Formen angeht zeigen sich die Hersteller sehr fantasievoll.

Die hohe Handwerkskunst zeigt sich vor allem bei hochwertigen Ledertaschen, die den größten Marktanteil ausmachen. Doch auch Taschen aus veganem Leder und anderen Materialien sind immer mehr im Kommen. Ledertaschen präsentieren sich oft in zeitlosem Design, aber auch trendige Modelle in knalligen Farbtönen oder aus transparentem Kunststoff finden ihre Abnehmerinnen.

Je schicker und eleganter ein Outfit ist, umso kantiger und grifffester darf die Tasche sein; zum Casual Look oder zu sportlichen Outfits passen knautschig-weiche Taschen am besten. Letztlich ist die Wahl der Handtasche aber individuell und Geschmackssache – kaum ein Accessoire ist so persönlich wie die Handtasche einer Frau. Das lässt sich nicht nur beim Style der Stars und Sternchen feststellen, die bisweilen auch eher ungewöhnliche Dinge in ihren Designerstücken transportieren, sondern auch bei der Freundin, der Nachbarin oder der Kollegin. Kein Zweifel: Mit der Wahl ihrer Handtasche verrät jede Dame etwas über ihre Persönlichkeit.

Darauf ist beim Kauf zu achten

Die wichtigste Grundvoraussetzung, um lange Freude an der neuen Tasche zu haben, ist eine gute Verarbeitung. Heraushängende Fäden und schlecht gearbeitete Nähte lassen auf mangelnde Qualität schließen. Alle Nähte sollten fest vernäht und dicht sein. Wenn sich bei leichtem Auseinanderziehen an der Naht eine Lücke bildet, ist das kein gutes Zeichen.

Damit nichts verloren geht, sollte eine Handtasche gut verschließbar sein, zum Beispiel per Magnet- oder Reißverschluss. Auch hier ist Qualität gefragt, denn ein ständig klemmender Reißverschluss ist nicht nur nervig, sondern wird auch nicht lange halten. Offene Modelle sollten zumindest über verschließbare Innentaschen verfügen, in denen die Wertsachen sicher verstaut werden können.

Die Tasche sollte generell mit Liebe zum Detail verarbeitet sein: Alle Verschlüsse, Standfüße sowie Befestigungs- und Zierelemente wie Ringe oder Ösen sollten weder billig noch künstlich wirken. Solche Applikationen beeinflussen das Erscheinungsbild jeder Tasche maßgeblich – matt oder poliert, gold- oder silberfarben ergibt bei Beschlägen eine ganz unterschiedliche Optik.

Weitere Pluspunkte sammeln Taschen, wenn sie ein schönes, gut verarbeitetes Innenfutter aufweisen. Und nicht zuletzt sollte die Tasche gut und bequem zu tragen sein. Die Tragegriffe einer Handtasche müssen gut in der Hand liegen; größere Umhängetaschen mit breiteren Schulterriemen schneiden auch voll bepackt nicht an der Schulter ein. Bei Schultertaschen und sogenannten Crossbody Bags ist darauf zu achten, dass die Trageriemen ausreichend lang und verstellbar sind. Dann kann frau die Tasche ebenso gut über leichten Jacken wie über dicken Mänteln tragen.