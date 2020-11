Trendige Tradition – Diese Stars tragen Dirndl

Dirndl und Lederhosen sind längst keine Kleidungsstücke mehr, die nur in Bayerischen Dörfern getragen werden. Die Tracht erfreut sich immer größerer Beliebtheit weit über die bayerischen und sogar die deutschen Grenzen hinaus. Auch bei den Stars sind Dirndl ein langanhaltender Trend, den jeder mitmachen will. Ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Tracht kann zu unzähligen Anlässen getragen werden, manch einer trägt sie sogar im Alltag oder zur Arbeit. Die typischen Gelegenheiten gehen jedoch von Hochzeiten und Geburtstagen über Trachtenpartys bis hin zu Volksfesten. Natürlich ist vor allem das Oktoberfest in München in jedem Jahr der Anlass, zu dem sich Stars und Sternchen in ihre Tracht werfen und in den Bierzelten feiern. Auch wenn die Wiesn im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, erinnern sich viele Prominente per Instagram an ihre schönsten Dirndl-Looks zurück.

Die Promis vermissen ihre Dirndl

Nun musste das größte Volksfest der Welt, das Münchner Oktoberfest, in diesem Jahr leider ausfallen. Das fanden vor allem die Promidamen schade, denn die Oktoberfestzeit ist die Zeit im Jahr, in der sie die neuesten Dirndl-Trends präsentieren und sich von anderen inspirieren lassen können. Im Bierzelt lautet das Motto schließlich „sehen und gesehen werden“. Doch so ganz ließen die Stars sich die Feierlaune nicht verderben und posteten fleißig Bilder von sich im Dirndl auf sozialen Netzwerken wie Instagram. Durch Posts von Schauspielerin Veronica Ferres, Influencerin Sarah Harrison oder Moderation Verena Kerth in Tracht kam wenigstens ein bisschen Oktoberfeststimmung auf und man konnte sich die Dirndl-Trends des vergangenen Jahres noch einmal in Ruhe anschauen. Die Bandbreite ging dabei von tiefen Ausschnitten über Spitzenblusen, hohe Kragen und kurze Röcke bis hin zum klassischen Mididirndl.

Der FC-Bayern und das Trachtenshooting

Auch der FC-Bayern, der in jedem Jahr die Münchner Wiesn besucht, muss in diesem Jahr auf das Feiern verzichten. Das traditionelle Fotoshooting in Lederhose, bei dem die Mannschaft sich jedes Jahr gemeinsam in Tracht fotografieren lässt, fand aber trotzdem statt. Obwohl es für einige Bayern-Stars das erste Oktoberfest gewesen wäre, machten sie alle eine gute Figur im traditionellen Gewand.

In den vergangenen Jahren brachten die Stars des FC-Bayern auch gerne ihre Frauen und Freundinnen mit auf die Wiesn. So konnte man Damen wie Cathy Hummels, Anna Lewandowska oder Maria Terese Matus in extravaganten Dirndln an der Seite ihrer sportlichen Männer bewundern.

Auch Weltstars stehen auf Dirndl

Es ist aber nicht nur die deutsche Prominenz, die sich jedes Jahr wieder gerne ins Dirndl schmeißt. Auch internationale Weltstars finden Gefallen an den traditionsreichen deutschen Kleidern. So wurde beispielsweise bereits Kim Kardashian mitsamt Mutter Kris Jenner im Dirndl auf dem Oktoberfest gesehen. Wie gut vor allem Mutter Kris das Dirndl gefallen hat, gab Kim Kardashian danach zu. Sie erzählte, dass ihre Mutter ihr Dirndl am liebsten gar nicht mehr ausziehen wollte. Offensichtlich hat Kris Jenner festgestellt, wie schmeichelnd ein Dirndl für die Figur ist. Und auch Kims ehemalige beste Freundin Paris Hilton feierte schon im schicken goldenen Dirndl mit extravaganten Details auf dem größten Volksfest der Welt.

Die Lieblingsdirndl der Promidamen

Das Dirndl ist zwar ein traditionelles Kleid, es gibt aber doch in jedem Jahr neue Trends, die natürlich auch die Promis mitmachen. Während in den letzten Jahren mit tiefen Ausschnitten gezeigt wurde, was man hat, geht der Trend nun zum hochgeschlossenen Dirndl. Das sexy Dekolleté wird aber wohl niemals aus der Mode kommen. Stars, die wir mit Sicherheit in jedem Jahr auf dem Oktoberfest zu Gesicht bekommen, wie Claudia Effenberg, Victoria Swarovski oder Guilia Siegel besitzen eine riesige Auswahl an verschiedenen Dirndlkleidern und tauchen zuverlässig mehr oder weniger stilsicher mit immer neuen Modellen auf.

Dirndl – ein Kleidungsstück für jede Frau

Ob traditionell, extravagant oder modern, ein Dirndl kann im Grunde jede Frau tragen. Die verschiedenen Arten von Dirndln schmeicheln jedem Figurentyp, man muss nur wissen, wie man das Kleid am besten trägt. So kann man entweder seine Oberweite in Szene setzen oder einen kurzen Rock wählen, um die Beine zu betonen. Der typische Schnitt des Dirndls zaubert jeder Frau eine Taille und hebt die weiblichen Formen hervor, ohne aufzutragen. Durch das Dirndlkleid macht die Trägerin eine gute Figur – das ist vielleicht auch der Grund, warum die Prominenz so gerne zum Dirndl greift und sich keine Gelegenheit dafür entgehen lässt.