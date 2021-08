Saisonfinale mit Zuschauern – Formel-E endlich wieder in Berlin!

Am 14. und 15. August 2021 ist es endlich wieder soweit! Der ehemalige Flughafen Tempelhof wird zur Rennstrecke und es steigt der Berlin E-Prix. Und noch mehr: Es ist mit den Läufen 14 und 15 das diesjährige Saisonfinale der Formel-E. In Berlin wird sowohl die Fahrer- als auch die Team-Weltmeisterschaft entschieden. Es wird zudem das erste Mal sein, dass die Serie einen FIA-Weltmeister krönt, seit sie den prestigeträchtigen WM-Status erhalten hat.

Nicht weniger als 18 Formel-E-Piloten sind nach dem zurückliegenden London E-Prix noch im Rennen um den begehrten Titel der ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft, nur 17 Punkte trennen die sechs Erstplatzierten. Der Niederländer Nyck de Vries führt die Tabelle derzeit an, während Envision Virgin Racing vor dem Saisonfinale an der Spitze der Teamwertung in der ABB FIA Formel-E- Weltmeisterschaft steht.

Und noch eine Besonderheit: Der BMW i Berlin E-Prix wird das erste Formel-E-Rennen sein, das seit dem Beginn der globalen Pandemie für die Öffentlichkeit zugänglich ist und insgesamt mehr als 10.000 Tribünenplätze bietet. Ein Highlight für alle Freunde des modernen Motorsport.

Über die Formel-E:

Die FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft ist quasi das elektrische Pendant zur Formel 1. Die Rennserie für Formelwagen mit Elektromotor wurde auf Initiative von Ex-Rennfahrer Jean Todt (ehemaliger Ferrari Teamchef) ins Leben gerufen und wird seit 2014 weltweit auf Stadtkursen ausgetragen. Die Formel-E will Nachhaltigkeit, technischen Fortschritt und elektrischen Rennsport miteinander vereinen. Sie wurde gegründet, um dem Klimawandel entgegenzuwirken, indem die Einführung von Elektrofahrzeugen nachdrücklich unterstützt wird. Es ist die erste und einzige Sportart, die seit ihrer Gründung als netto CO2-neutral zertifiziert wurde.

Formel-E bedeutet intensive und unvorhersehbare Rennen mit vollelektrischen Fahrzeugen im Zentrum der berühmtesten Städte der Welt. In ihren bisher sechs Saisons krönte die Formel-E fünf verschiedene Champions und feierte in 69 Rennen 17 unterschiedliche Sieger. Mit mehr Automobilherstellern in der Startaufstellung als jede andere Motorsportserie ist die ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft nicht nur eine der aufregendsten Rennserien der Welt, sondern auch ein besonderes Testfeld für elektrische Rennfahrzeuge und nachhaltige Mobilitätstechnologien.