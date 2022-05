Start-up WLDOHO launcht weitere nachhaltige Rasierprodukte

Das junge Unternehmen WLDOHO aus Dudenhofen ist bereits für seine umweltfreundlichen Rasierhobel bekannt. Diese sind frei von Plastik und ein Leben lang verwendbar. Damit setzt das Start-up ein klares Zeichen gegen umweltschädliche und kurzlebige Plastikklingen. Da immer mehr Menschen die langlebigen Rasierhobel nutzen, will WLDOHO seine Kunden mit neuen Produkten in Glas statt Plastik bei der täglichen Rasierroutine unterstützen.

Alles für die plastikfreie Rasierroutine

Benjamin Rettinger und Tung Do sind die Gründer des innovativen Unternehmens. Seit 2018 vertreiben die beiden nachhaltige Rasierhobel, die vorwiegend online schnell bekannt wurden. Damit ist das Ziel der modernen Unternehmer allerdings noch nicht erreicht. Schließlich hat sich WLDOHO vorgenommen, alle notwendigen Rasierprodukte nach strikten Qualitätskriterien zu entwickeln. Am wichtigsten sind neben der Hautverträglichkeit die Nachhaltigkeit sowie der möglichst gänzliche Verzicht auf Plastik. Die neue Aftershave Lotion ist bereits erhältlich.

Schon bald werden auch ein pflegendes Heilwasser und ein reinigender Peeling auf den Markt kommen. Der Produktlaunch wird für diesen Sommer erwartet. Somit werden die Rasierpflegeartikel rechtzeitig in der Badesaison erhältlich, in der vielen glatt rasierte Haut besonders wichtig ist. Mit der Erweiterung der Produktpalette verbessert WLDOHO nicht nur die Hautpflege, sondern auch die Nachhaltigkeit bei Produkten der täglichen Körper- und Gesichtspflege. Auch hinsichtlich der Produktion unterscheidet sich das Start-up von den übrigen Kosmetik-Firmen. Denn die Pflegeprodukte von WLDOHO werden in Deutschland hergestellt. Damit verpflichtet sich das Unternehmen zur Einhaltung strenger Umweltstandards. Darüber hinaus legen die Jungunternehmer großen Wert auf das Tierwohl. Daher werden bei der Entwicklung der Produktpalette von WLDOHO keinerlei Tierversuche durchgeführt. Zudem enthalten die Rasierpflegeprodukte ausschließlich vegane Inhaltsstoffe.

Die natürliche Aftershave Lotion

Die Rasur ist für viele ein fester Bestandteil der Schönheitsroutine. Wer jedoch plastikfreie Beauty-Produkte suchte, wurde bisher nicht fündig. Bis vor Kurzem hatte nahezu jede Lotion eine Plastikummantelung. Diese Herstellungsweise wollen die Jungunternehmer bei WLDOHO ändern. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, ihre Pflegelotion möglichst plastikfrei zu verpacken. Mit der neuen Aftershave Lotion haben die beiden Gründer dieses nachhaltige Ziel erreicht. Die Lotion wird in einem Tiegel aus Glas abgefüllt. Verschlossen wird das Ganze mit einem Deckel aus Holz. Damit ist die Aftershave Lotion nicht nur nachhaltig verpackt, sondern auch ein dekoratives Pflegeprodukt für das eigene Badezimmer.

Auch bei der Aftershave Lotion selbst achtet das junge Unternehmen auf die Verarbeitung hochwertiger Stoffe. Der Hauptbestandteil der pflegenden Lotion stammt aus den Blättern und Zweigen des Zaubernuss-Strauches. Daraus wird Hamamelis gewonnen – ein natürlicher Wirkstoff, der Entzündungen hemmt. Kleine Verletzungen nach der Rasur heilen dadurch schnell und schmerzen nicht. Darüber hinaus enthält die Aftershave Lotion von WLDOHO Aloe Vera. Die darin enthaltenen Vitamine fördern die Zellerneuerung und beugen dadurch Hautirritationen vor. Mandelöl spendet der Haut Feuchtigkeit und beruhigt sie nach der Rasur. Anwendbar ist die Aftershave Lotion nach der Rasur am gesamten Körper. Die Rasierpflege zieht schnell ein und die milden Inhaltsstoffe beugen Rasierpickel vor. Egal ob man sie nach der Rasur im Gesicht, in den Achseln, auf den Beinen oder im Intimbereich aufträgt – Rötungen und eingewachsene Haare treten durch die Hautpflege nicht auf. Das Ergebnis frisch nach der Rasur ist weiche und gesunde Haut. Neben Rasierhobel und Aftershave Lotion ergänzen Rasierseifen die nachhaltige Produktpalette. Die Rasierseifen von WLDOHO gibt es verschiedenen Duftvarianten und auch hier setzt das Unternehmen auf eine regenerierende Wirkformel. So beugt die ebenso plastikfreie Rasierseife Hautirritationen vor.

Der Einsatz von WLDOHO für die Nachhaltigkeit

Hinter den Rasierpflegeprodukten des 2018 gegründeten Start-ups WLDOHO steht eine nachhaltige Unternehmenspolitik. Da die Gründer Plastikmüll vermeiden wollen, entwickeln sie laufend neue Rasierartikel, die ganz ohne Plastik auskommen. Seit dem erfolgreichen Launch der Rasierhobel wächst das Jungunternehmen in Dudenhofen stetig. Trotz der Konzentration auf eine plastikfreie Rasierroutine wird keinesfalls auf die Hautpflege vergessen. Hier liegt der Fokus auf hochwertigen veganen Inhaltsstoffen mit hoher Hautverträglichkeit. Doch WLDOHO unterscheidet sich auch in anderen Aspekten von anderen Kosmetikanbietern. Schließlich werden die Rasierprodukte in liebevoller Handarbeit in Deutschland hergestellt. Darüber hinaus legen die Unternehmer großen Wert auf den plastikfreien Versand ihrer nachhaltigen Rasierartikel. Als Ausgleich für die Emissionen durch die Lieferungen wird für jeden Rasierhobel ein Baum gepflanzt. Durch diese Maßnahmen gestaltet WLDOHO die tägliche Rasur zu einer umweltfreundlichen Routine um.

Foto(s): © WLDOHO