Pete Doherty – Ausstellung in Berlin

Von vielen Medien wurde er als Skandalrocker bezeichnet. Pete Doherty machte jahrelang Schlagzeilen um Drogen, Beziehungen und ein Leben mit wilden Exzessen. Als Frontmann der Libertines und der später gegründeten Babyshambles ist der 1979 in Hexham, geborene Peter Doherty eine der prägenden Gestalten der Rockmusik der vergangenen 20 Jahre. Der Ex-Lover von Kate Moss hat sein Leben inzwischen komplett geändert…

Wenn gleich nicht ganz so öffentlichkeitswirksam, ist er kontinuierlich ebenso im Bereich der bildenden Kunst aktiv. Schon Ende der 90er-Jahre, als Doherty und Karl Barât in einer WG lebten, flossen seine Ideen in Musik, Texte und Bilder gleichermaßen. 2007 hatte Peter Doherty eine erste Einzelausstellung in London. Danach folgten weitere Ausstellungen u.a. in Spanien und Frankreich. Die Gruppenausstellung „Du, Venus und ich“ im September 2018 war seine erste Ausstellung in der Berliner janinebeangallery und stellt den Beginn der Zusammenarbeit der Galerie mit dem Künstler dar.

Im Juni 2022 erschienen bei dem Verlag LittleBrown unter dem Titel „A likely Lad“ die Memoiren des Künstlers. Peter Doherty hat das Buchzusammen mit britischen Schriftsteller Simon Spence verfasst. Die janinebeangallery zeigt nun im September 2022 zur Berlin Art Week die erste umfassende

Einzelausstellung des Künstlers. „Contain yourself (seriously)“ umfasst Mixed Media, Collagen, Originaltexte und Typewriter Artvon Peter Doherty im Zusammenspiel mit installativen Objekten aus dem Alltag des Künstlers, die Bezug auf die an den Wänden hängenden Werke nehmen. Sowohl zeitlich als auch räumlich werden die ausgestellten Kunstwerke einen Einblick in verschiedene Phasen des Lebens Dohertys ermöglichen. So entstanden die Werke u. a. in England, Spanien, Frankreich und Thailand und der zeitliche Rahmen beginnt vor etwa 10 Jahren bis in die Gegenwart. Die Originaltexte und Manuskripte sollen insbesondere im hinteren Salon der Galerie gezeigt werden und von Peter Doherty eigens zu diesem Zweck aufgenommenen Lesungen durchgehendbegleitet werden.

PETER DOHERTY

janinebeangallery – „Contain yourself (seriously)“

10. September – 31. Dezember 2022

Torstrasse 154

10115 Berlin

Foto(s): © janinebeangallery