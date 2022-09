Gestaltung eines gemütlichen Gartens – es ist gar nicht so schwer

Zahlreiche Menschen auf der ganzen Welt nutzen ihren Garten als Ort der Entspannung. Das ist verständlich, denn das Fleckchen Grün bietet beste Voraussetzungen, um einfach mal zur Ruhe zu kommen. Damit der Garten diese Funktion erfüllen kann, müssen jedoch einige Rahmenbedingungen gegeben sein und der entscheidende Faktor ist die Gestaltung. Worauf es bei der Gestaltung unter anderem ankommt, möchten wir uns hier anschauen.

Stil des Gartens ist maßgeblich für die Atmosphäre

An sich haben alle Gartenstile – sofern sie richtig umgesetzt werden – ihren Reiz. Trotzdem sollte beim Thema Garten der Stil auf keinen Fall außer Acht gelassen werden. Zum einen sollte der Stil zu einem passen, zum anderen entscheidet er über die restliche Gestaltung. Auf keinen Fall sollten mehrere Stile wild durcheinandergewirbelt werden, da das der Atmosphäre schadet. Einige gute Gartenstile wären der chinesische, japanische, mediterrane, orientalische und spanische Garten.

Gartenmöbel tragen zu einem entspannten Beisammensein bei

Sich einfach auf den Rasen zu legen, kann zwar entspannend sein, aber auf Dauer ist es keine Lösung. Generell gilt: Egal ob alleine, als Paar oder mit Gästen – Gartenmöbel sind in puncto Entspannung unerlässlich. Bei der Auswahl von Gartenmöbeln sind neben den Materialien auch das Design und die Größe wichtig. Zudem spielt es eine Rolle, wie viele Personen sich regelmäßig im Garten aufhalten werden. So oder so sollte ein Gartentisch Holz nicht fehlen, da ein solcher nun mal zu jedem Garten dazugehört. Der Tisch kann einfach durch Möbel aus Kunststoff, Metall oder Textylen ergänzt werden. Alle Materialien haben ihre Vor- und Nachteile. Es müssen also nicht immer Gartenmöbel aus Kiefer, Teak oder Rattan sein.

Sichtschutz gehört bei jedem Garten dazu

Entspannung im Garten funktioniert nur dann, wenn man vor neugierigen Blicken wie denen von Nachbarn oder Passanten geschützt ist. Daher braucht jeder Garten einen guten Sichtschutz. Als Sichtschutz bietet sich beispielsweise eine Hecke an, aber auch der klassische Zaun ist eine gute Wahl. Zäune gibt es in den unterschiedlichsten Varianten, darunter auch solche, die in puncto Aufmachung und Höhe einen guten Sichtschutz bieten. Eine gute Wahl ist beispielsweise ein kompakter Bambuszaun.

Wahl der Pflanzen sollte immer mit Bedacht erfolgen

Pflanzen gehören bei der Gestaltung eines gemütlichen Gartens selbstverständlich dazu, aber deren Wahl sollte immer mit Bedacht erfolgen. Es ist beispielsweise wichtig, dass die gewählten Pflanzen zum jeweiligen Gartenstil passen. Ein weiteres Kriterium stellt die Beschaffenheit des Bodens dar, da nicht alle Pflanzen für jeden Boden geeignet sind. Im Hinblick auf Pflanzen gilt es also eine Menge zu berücksichtigen. Nicht zuletzt auch wegen der Kosten.

Ein Pool sorgt für die nötige Erfrischung

Gerade an sommerlichen Tagen kann es ganz schön heiß werden. Das kann der Entspannung schaden, aber nur dann, wenn nicht für die nötige Erfrischung gesorgt ist. Glücklicherweise lässt sich dieses Thema mit einem Pool für den Garten lösen. Im Gegensatz zu früher ist ein Pool im Garten kein Luxus mehr, sondern mit einem geringen Budget realisierbar. Hohe Kosten fallen höchstens dann an, wenn es sich um einen besonders großen Pool mit speziellem Luxus wie einem Whirlpool handeln soll.