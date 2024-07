EuroMinds – Henry Maske beim Wirtschaftsgipfel in Hamburg

Der EuroMinds Wirtschaftsgipfel fand zum fünften Mal im Grand Elysée Hotel in Hamburg statt und zog an zwei Tagen rund 500 hochkarätige Gäste aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Medien an, darunter auch Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher. Er lobte den Kongress als wichtige Plattform für die Diskussion zukunftsweisender Themen wie emissionsfreies, autonomes Fahren. Francis Fulton-Smith, ein bekannter Schauspieler, beteiligte sich an einem Panel über smarte Infrastrukturlösungen für Städte der Zukunft. Er betonte die Notwendigkeit eines konstruktiven Dialogs zwischen Politik, Wirtschaft und Bürgern. Boxlegende Henry Maske, selbst auch als Unternehmer erfolgreich, sprach auf einem Panel über gesellschaftliche Werte und hob die Bedeutung der individuellen Freiheit hervor. Neu beim EuroMinds war die „Lösungsbühne“, moderiert von Diplom-Politologin und Business-Coach Gila Thieleke, die innovative Ansätze und erfolgreiche Praxisbeispiele präsentierte. Sören Bauer, Gastgeber des Gipfels, zeigte sich zufrieden mit dem umfangreichsten Programm in der Geschichte des Events und kündigte bereits den nächsten EuroMinds-Gipfel für 2025 an, mit vielen neuen Ideen und Wachstumsplänen.

Hier im Video-Interview erzählt Sören Bauer mehr über den EuroMinds Gipfel:

Foto(s): © EuroMinds 2024 | Offenblende