Luca Hänni über Kinderwunsch und Familie

Seit Luca Hänni in der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2012 als Sieger nach Hause fuhr, ist es um den Schweizer Sänger nie ruhig geworden. Der 22-Jährige veröffentlichte insgesamt vier Alben und zahlreiche Singles. Zur Zeit steht Luca Hänni wieder viel im Studio. 2018 soll ein neues Album des gebürtigen Berners erscheinen. In einem Interview beim Raffaello Summer Day 2017 kam Luca zwar ohne seine Freundin, plauderte aber mit uns über seinen Kinderwunsch, seine Familie und lüftete sein Fitness-Geheimnis. All das gibt’s hier in unserem Video zu sehen…

