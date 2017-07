Doro Pesch – Das tut sie für den Umweltschutz!

Sie ist eine echte Rock-Legende! Doro Pesch feierte als Sängerin der Band Warlock Anfang der 80er Jahre ihren großen Durchbruch. Die mittlerweile 53-Jährige etablierte sich in den 90er Jahren aber auch sehr erfolgreich als Solokünstlerin. Sie gilt als die deutsche „Queen Of Metal“. So hart Doro mit ihrer Rockmusik die Töne anklingen lässt, so weich wird die gebürtige Düsseldorferin, wenn es um das Thema Umwelt geht. Bei den Greentec Awards vor einigen Tagen stand uns Doro Pesch Rede und Antwort und erzählte, wie grün und nachhaltig sie lebt, auch während sie auf großer Tournee ist. All das sehr Ihr in unserem Video hier!

