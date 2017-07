Nena total in Rage – „Ich kann diese Frage nicht mehr hören!“

In Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit ist Nena („99 Luftballons“) sehr engagiert. Bei den GreenTec Awards vor einigen Tagen in Berlin zeigte sich die Sängerin mit ihrer Tochter Larissa und ihrem Lebensgefährten Philipp Palm. Im Interview redete sich Nena so richtig den Frust von der Seele. Auf die Frage, was wir alle im Alltag für die Umwelt tun können, erwiderte Nena: „Ich kann diese Frage nicht mehr hören!“ Denn die Lage der Welt sei alles andere als gut. Nena warnte: „Wenn wir so weiter machen wie jetzt, dann geht das einfach den Bach runter!“

Wie das Interview ausging und was Tochter Larissa zu sagen hatte – all das seht Ihr hier in unserem Video!

