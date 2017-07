Kelly Family Tickets – Zusatzkonzert in der Berliner Waldbühne

Für viele wurde im letzten Jahr ein Traum wahr! Nachdem die Comeback-News von THE KELLY FAMILY draußen war, gab es für die Fans in ganz Europa kein Halten mehr. THE KELLY FAMILY is back! Das bewiesen Angelo, Jimmy, Joey, John, Kathy und Patricia Kelly sowie „Special Guest“ und Gründungsmitglied Paul Kelly im Mai mit ihren drei ausverkauften Konzerten in der Dortmunder Westfalenhalle, wo sie mit über 35.000 Fans ihr Comeback feierten. Im Verlauf der historischen Konzerte bekam die Band für ihr gefeiertes Album „We Got Love“ den Gold-Award verliehen. Das erste Album von THE KELLY FAMILY stieg seit knapp zwanzig Jahren auf Anhieb auf Platz 1 der Deutschen Albumcharts ein und erreichte nach kürzester Zeit Goldstatus. THE KELLY FAMILY ist zu einer Institution geworden, die Generationen miteinander verbindet.

Die Tickets für ihre „We Got Love“ Tournee 2018 durch Europa verkaufen sich rasend schnell, das Berliner Konzert am 02.03.18 ist bereits ausverkauft. Um ihre Fans, die keine Tickets mehr ergattern konnten, nicht zu enttäuschen, kündigt THE KELLY FAMILY jetzt ein Zusatzkonzert für Samstag, den 28. Juli 2018 in der Waldbühne Berlin an. Der Kartenvorverkauf für das Open-Air-Highlight, auf einer der schönsten Freilichtbühnen Europas, startet am 14.06.17 um 09:00 Uhr exklusiv auf eventim.de sowie ab dem 16.06. ab 09:00 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Hier nochmal der Link zu den Tickets!

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Foto(s): © Helen Sobiralski/Universal Music

Zum Thema passendes Video