David Hasselhoff wird 65 – Promis gratulieren zum Geburtstag!

Happy Birthday! David Hasselhoff begeht seinen 65. Geburtstag und er scheint zur Zeit ziemlich glücklich zu sein. Noch vor wenigen Tagen sahen wir Hasselhoff in Berlin. Er posierte und küsste seine Verlobte Hayley und zeigte sich mit den Stars Dwayne Johnson und Zac Efron aus dem aktuellen „Baywatch“-Kinofilm bei der Europapremiere.

Am 17. Juli 1952 wurde David Hasselhoff in Baltimore (Maryland/USA) geboren. Eine Ur-Ur-Großmutter des Entertainers war übrigens Deutsche und siedelte 1865 mit ihrer Familie von Bremen dorthin. Schauspielerisch konnte David bereits in den 70ern von sich reden machen. Seinen ganz großen Durchbruch als Serienheld kam aber in den 80ern. Als Michael Knight kämpfe er in „Knight Rider“ gegen das Unrecht! In „Baywatch“ wurde er zum berühmtesten Bademeister der Welt! Mit den Serienerfolgen avancierte David zum Popstar, sein deutscher Produzent Jack White verhalf ihm zu Hits wie „Looking For Freedom“ oder „Crazy For You“. Privat durchlebte so manche Eskapade, verfiel dem Alkohol aber kämpfte sich immer wieder ins Leben zurück. Er bewies, dass er eben immer noch ein wahrer Star mit Kultfaktor ist.

Nun wird David Hasselhoff 65 Jahre alt und an Rente ist bei ihm nicht zu denken. Wir haben uns zu diesem besonderen Geburtstag bei verschiedenen Prominenten umgehört. Was verbinden sie wohl mit „The Hoff“?

Maren Gilzer: „Wir können ihm natürlich die Wiedervereinigung verdanken, fein gemacht! Erst rettet er die Menschen aus den Wellen und dann rettet er Deutschland!“

Jochen Schropp: „Mit David Hasselhoff verbinde ich Baywatch! Und ich habe gerade die Deutschlandpremiere des Baywatch-Films moderiert und da habe ich ihn kurz kennengelernt. Ein sehr, sehr netter Mann, immer noch sehr fit, der glaube ich auch das ein oder andere Gläschen gerne mal trinkt!“

Barbara Meier: „Ich glaube ich hatte als Kind eine Kassette. Bevor es CDs gab, hatte ich eine David Hasselhoff Kassette irgendwann von meiner Schwester vererbt bekommen. Das ist so ein Kindheitsidol. Ich glaube das haben wir Deutschen mehr als die Amerikaner. Wir sind noch mehr Fans von ihm als der Rest der Welt. Ich finde das toll. Ich stand mal am roten Teppich neben ihm, das fand ich schon sehr cool!“

