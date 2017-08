„The Kelly Family“ – Zusatztermine 2018 in Magdeburg, Hamburg, Dresden und Coburg

Die Ticketnachfrage für die WE GOT LOVE Tournee von THE KELLY FAMILY ist nach ihrem sensationellen Auftakt im Mai diesen Jahres in der Dortmunder Westfalenhalle nach wie vor ungebrochen. Rund 150.000 Tickets sind ein halbes Jahr vor Tourneestart schon verkauft.

Um noch mehr Fans die Möglichkeit zu geben, das Comeback der Kultband hautnah mitzuerleben, kündigt Veranstalter Semmel Concerts jetzt vier Zusatzkonzerte an. Neu im Tourplan sind am 30.01.2018 GETEC-Arena Magdeburg und am 25.02.2018 Barclaycard Arena Hamburg. Zudem wird THE KELLY FAMILY am 27.07.2018 bei den Filmnächten am Elbufer in Dresden und am 17.08.2018 beim Open Air Sommer auf dem Schlossplatz Coburg zu Gast sein. Die Fans dürfen sich auf vier großartige Live-Shows der Band freuen.

Tickets für die Zusatzshows gibt es ab Mittwoch, 23.8.2017, an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Foto(s): © Helen Sobiralski/Universal Music

Zum Thema passendes Video