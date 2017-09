„BLADE RUNNER 2049“ – Harrison Ford und Ryan Gosling in Berlin!

Am 5. Oktober startet BLADE RUNNER 2049 in den deutschen Kinos. Die Hauptdarsteller Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas und Sylvia Hoeks sowie Regisseur Denis Villeneuve waren jetzt schon in Berlin um den weltweit bereits mit großer Spannung erwarteten Action-Thriller persönlich in der Hauptstadt vorzustellen. Vor der Kulisse des Brandenburger Tors posierten die Hollywoodstars. Während sich Ryan Gosling mit Jacke und Pullover zeigte, erschien Harrison Ford (75) lässig im hochgekrempelten Hemd und in Jeans.

30 Jahre nach den Ereignissen des ersten Films fördert ein neuer Blade Runner, der LAPD Polizeibeamte K (Ryan Gosling), ein lange unter Verschluss gehaltenes Geheimnis zu Tage, welches das Potential hat, die noch vorhandenen gesellschaftlichen Strukturen ins Chaos zu stürzen. Die Entdeckungen von K führen ihn auf die Suche nach Rick Deckard (Harrison Ford), einem seit 30 Jahren verschwundenen, ehemaligen LAPD Blade Runner.

Foto(s): © 2017 Alcon Entertainment, LLC All Rights Reserved.

