„Die Fares“ – Das sind die deutschen Kardashians!

Die Schwestern Lava, Lilav, Simav, Dua, Rehfa und Ayschan sind die deutsche Antwort auf Kim Kardashian und ihre illustre Familie. Die Fares sind syrischer Herkunft und leben in Berlin und Herne. Social-Media-Stars sind die sechs Schwestern bereits und ihre Fangemeinde bei Youtube, Instagram und Co. wächst stetig. Kein Wunder: Schon optisch sind die Fares ein echter Hingucker. Die Fares nehmen in ihren Videos auf ihre ganz eigene Art das Thema Beauty unter die Lupe, zeigen besondere Einblicke in ihr Leben und sprechen über viele Themen, die Teenies bewegen.

Im Interview mit TIKonline.de am Rande von „Music Meets Media“ lüfteten die Mädels das ein oder andere Geheimnis. Und wer weiß: Vielleicht sind die Fares bald genauso berühmt wie die Kardashians.

