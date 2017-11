GQ Awards 2017 – Arnold Schwarzenegger total gerührt!

Blitzlichtgewitter in der Komischen Oper in Berlin! Zur Verleihung der GQ Men of the Year Awards 2017 zeigten sich Arnold Schwarzenegger, Philipp Lahm, Til Schweiger mit Tochter Luna, Soul-Legende Gregory Porter, Matthias Schweighöfer, Mark Forster, Eva Padberg, Franziska Knuppe, Lee Ryan und Simon Webb der britischen Boygroup „Blue“, Elyas M’Barek, Till Brönner, Jorge Gonzalez, Jella Haase, Palina Rojinski, Barbara Meier mit ihrem österreichischen Freund und Cathy Hummels mit prallem Babybauch!

Fußballweltmeister Philipp Lahm wurde für seine sportlichen Erfolge und sein soziales Engagement geehrt. Er sagte: „Ich habe mich früh vorbereitet auf die Zeit nach meiner Karriere und mich ins Unternehmertum gewagt, was für mich sehr, sehr spannend ist, was interessant für mich ist. Ich habe eine Stiftung seit über 10 Jahren. Es ist schön wenn man mal alle Termine wahrnehmen kann und wir sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Da ist zu Hause auch was los!“

Nach der Preisverleihung posierten die strahlenden Sieger mit ihren Preisen. Arnold Schwarzenegger küsste seine Trophäe und beglückwünschte auch die anderen Preisträger. Matthias Schweighöfer schüttelte er die Hand. Schwarzenegger zeigte sich sehr gerührt, nahm sich Zeit für Selfies mit den Gästen und sagte TIKonline.de: „Ich bin sehr stolz! Ich habe viel Spaß gehabt mit der Zeremonie und natürlich der Titel ‚Legend of the Century‘ – das ist ein schöner Titel, super!“

Auch Matthias Schweighöfer war bewegt, posierte mit seinem GQ Award und Kollegin Jessica Schwarz freudestrahlend. Was ihn trotz seines großen Erfolgs so bodenständig macht? Matthias Schweighöfer: „Ich habe zwei Kinder und eine gute Erziehung genossen und ich weiß, wo ich herkomme.“

Barbara Schöneberger hatte als Gastgeberin durch den Abend geführt. Sie sagte: „Arnold Schwarzenegger ist ein cooler Typ wie wir gerade gesehen haben, der ja auch den ganzen Abend da unten saß. Das ist ja auch nicht bei allen großen Stars so. Die kommen dann vielleicht auch mal und gehen wieder.“

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!