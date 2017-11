Palazzo-Premiere – Christoph Daum im Liebes-Glück!

Zur Premiere der Show „Glanz & Gloria“ hatte Star-Gastronom Hans-Peter Wodarz diese Woche in seinen legendären „Palazzo“ in den Spiegelpalast am Bahnhof Zoo eingeladen. Im Blitzlichtgewitter posieren viele verliebte Paare! „Matula“-Kult-Schauspieler Claus Theo Gärtner mit seiner 35 Jahre jüngeren Ehefrau Sarah, Christoph Daum und Ehefrau Angelica, Maren Gilzer mit ihrem neuen Freund Harry, Bernhard Brink mit Frau Ute, Oliver Kalkofe mit Ehefrau, Xenia Seeberg mit Mutter, Box-Champion Arthur Abraham, Wolfgang Lippert oder Anouschka Renzi.



Maren Gilzer erklärte über ihr neues Liebesglück: „Man sollte schon sehr liebevoll miteinander umgehen. Wir schmusen viel und achten auf den anderen, dass es ihm gut geht. Das ist so eine Gegenseitigkeit. Das ist einfach toll!“

Bernhard Brink sagte: „Ihr Glück ist, dass sie mich hat und mein Glück ist, dass ich sie habe! wir verstehen uns einfach gut. Das passt wunderbar. Sie kennt meinen Job, hat den von Anfang an kennengelernt und weiß, dass da viele Wartezeiten dranhängen und alles. Die schönen Sachen teilen wir dann und gesund getrennt ist auch schön!“

Kult-Fußballtrainer Christoph Daum ist zwar gerade seinen Job als Nationaltrainer von Rumänien los geworden, dafür schwärmte er im Interview über seine Frau: „Es ist eine unglaublich tiefe Liebe und Vertrauensbasis, die über Jahre jetzt gewachsen ist. Ich finde meine Frau wunderschön, nach wie vor. Jeder Tag ist ein Highlight und sie morgens begrüßen zu können oder ihr abends das Gute-Nacht-Küsschen zu geben und zwischendurch ein bisschen Spaß zu haben!“

Danach ließ man sich atemberaubende Akrobatik, Artistik, Show, Musik und ein exquisites Vier-Gang-Menü schmecken.

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!