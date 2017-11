Nach der Hochzeit – Kerstin Ott und ihre Frau im Interview!

In diesem Sommer hat Hit-Sängerin Kerstin Ott ihre Lebensgefährtin Karolina geheiratet. Kürzlich trafen wir das frisch verheiratete Paar auf einer Party in Berlin. Kerstin Ott schwärmte über ihre Frau: „Ich habe jetzt seit 6 Jahren eine total tolle Frau an meiner Seite und dass wir jetzt auch einen gemeinsamen Nachnamen haben, das ist einfach schön!“

Ihren Song „Die immer lacht“ sahen bei Youtube bereits rund 120 Millionen Menschen. Der Ohrwurm lief im Radio rauf und runter. Die komentenhafte Karriere kam für Kerstin Ott überraschend. Als Malerin und Lackiererin ging sie bis zu ihrem großen Durchbruch einem ganz normalen Beruf nach. Mit dem Erfolg hat sich einiges im Leben geändert – aber wohl eher zum Positiven.

Kerstins Frau Karolina brachte zwei Kinder mit in die Ehe. Bereits zuvor lebte das lesbische Paar mit den Kindern zusammen. Seit der Hochzeit fühlen sie noch mehr als eine gemeinsame Familie. Karolina Ott erklärte: „Dadurch, dass ich und die Kinder jetzt Kerstins Namen angenommen haben – das ist irgendwie noch so eine kleine Sicherheit dazu. Es ist einfach schön!“

