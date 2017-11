Paddington Bär weint wegen Hugh Grant!

Zur Deutschlandpremiere von „Paddington 2“ kamen die Stars des Films in die Hauptstadt! An der Seite des süßen Bären posieren Elyas M’Barek (er spricht Paddington in der deutschen Fassung), Hugh Bonneville und Frauenschwarm Hugh Grant. Nach dem Fototermin am Berliner Zoo Palast brach Paddington Bär allerdings in Tränen aus! Was war geschehen? Er wollte einfach nicht weg von Hugh Grant! „Ohhhhhhh!“ tönte es von den Zuschauern. Paddington hielt sich die Hand vor die Augen, war aber zum Glück wieder ganz schnell getröstet. Das Video dazu seht Ihr hier:

