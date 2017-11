Kugelrund – Cathy Hummels ganz schön schwanger!

Beim den „GQ Men Of The Year Awards“ in der letzten Woche in Berlin war sie ein absoluter Hingucker! Cathy Hummels strahlte in einem wunderschönen Kleid mit prallem, runden Babybauch. Vermutlich Anfang nächsten Jahres soll das Kind zur Welt kommen.

Im Interview erzählte sie uns: „Mir geht es gut! Es ist auch schön, wenn man mal seinen Bauch nicht einziehen muss, weil es geht halt einfach nicht mehr!“

Auf Instagram hatte Cathy bereits das Babygeschlecht verraten: Es wird wohl ein Junge. Cathy ist seit 2015 mit Fußballer Mats Hummels verheiratet. Was für Cathy Hummels einen richtigen Mann ausmacht? Sie erklärt: „Ein richtiger Mann ist für mich ein Gentleman. Ich finde es wichtig, dass ein Mann einer Frau gegenüber zuvorkommend ist, dass er ihr den Koffer beispielsweise abnimmt oder die Tür aufhält. Und was ich ganz wichtig finde ist, dass Männer die Frau zum Essen einladen, vor allem beim ersten Date. Das gehört sich einfach!“

Ihr persönlicher Mann des Jahres kann da wohl nur einer sein…

