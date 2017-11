„Place To B“-Influencer Award 2017 – Social-Media-Stars, Spielerfrauen und ein mexikanischer Superstar!

Beim „Place To B“-Influencer Award 2017 trafen sich die großen Stars der Social-Media-Welt. Auf dem Teppich im Axel-Springer-Haus zeigte sich Sylvie Meis mit Modeblogger Riccardo Simonetti. An der Hand der Moderatorin blitzte ein dicker Brilli-Ring. Bei Top-Model Franziska Knuppe glitzerte viel mehr das Kleid. Ebenso hatten die Zwillinge Robert und Heiko Lochmann, besser bekannt als „Die Lochis“, Spaß beim Posieren. Außerdem gesichtet: Fitness-Influencerin Pamela Reif, Beauty-Youtuberin Shirin David (mit XXL-Dekolleté), Sängerin Mandy „Grace“ Capristo, und der mexikanische Superstar Jorge Blanco, bekannt aus der Disney-Serie „Violetta“. Nusret „Salt Bae“ Gökçe wurde im Internet durch seine berühmte Salzstreu-Bewegung überraschend berühmt und genoss den Gang über den Teppich. Auch mit dabei: Die Spielerfrauen Cathy Hummels, Ann-Kathrin Brömmel und Scarlett Gartmann.

Mit prallem Babybauch kam Cathy Hummels. Ob sie an Weihnachten schon zu dritt unterm Tannenbaum sitzen werden, verriet sie uns leider nicht. Dafür das, was bei ihnen auf den Tisch kommt: „Es gibt jedes Jahr Truthahn, Blaukraut, Maronenknödel und wir sind immer alle zusammen, die ganze Familie und lassen es uns schmecken.“

Ann-Kathrin Brömmel erklärte hingegen, dass sie und ihr Freund Mario Götze auch über Kinder nachdenken. Brömmel: „Noch sind wir beide sehr jung. Aber wir wollen auf jeden Fall irgendwann Kinder haben!“

Was sie an Mario besonders liebt? Ann –Kathrin: „Sein Herz und wie er ist als Mensch. Er ist einfach ein sehr warmer Mensch und ein sehr intelligenter Mensch und ein offener Mensch und das sind so die wichtigsten Sachen.“

Jorge Blanco liegen als Sänger und Schauspieler die Mädchen weltweit zu Füßen. Auf die Frage, wie seine Traumfrau sein müsste, sagte er uns: „Liebe ist etwas was man nicht erzwingen kann. Es kommt einfach über einen. Es wäre nicht richtig zu sagen jemand müsste so und so aussehen. Man weiß doch vorher nie, warum man jemanden gut findet. Wenn es klick macht, macht es klick.“

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!