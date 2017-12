„Die Lochis“ – Wie müsste eine Freundin sein?

Sie sind gerade erst 18 Jahre jung, aber sie zählen wohl das bekannteste Zwillingspaar Deutschlands. Die Lochis – das sind Roman und Heiko Lochmann, geboren 1999 in Mainz. 2011 starteten die Brüder ihren eigenen Youtubekanal als „DieLochis“. Vor allen mit Parodien auf Chart-Hits machten sie von sich reden, begeistern aber auch mit eigenen Songs ihre Fans. 2015 brachten sie mit der Kinokomödie „Bruder vor Luder“ ihren eigenen Film in die Kinos. In den Sozialen Medien von Instagram bis Facebook haben sie mittlerweile Millionen von Followern.

Kürzlich trafen wir Heiko und Roman in Berlin bei m „Place to B“-Award zum Interview. Eine Freundin sieht man an der Seite der Lochis im Moment noch nicht. Wie müsste also eine potentielle Frau sein, die das Herz nder Lochis erobern könnte? Heiko erklärte uns: „Was wirklich am meisten zählt, sind die inneren Werte! Man kann von außen so schön sein wie sonstwas, wenn der Charakter nicht stimmt, dann ist man trotzdem hässlich!“

Sein Bruder Robert ergänzte zum Thema Freundin: „Wenn ein Kuchen von außen gut aussieht, beißt man rein, aber dann schmeckt er auf einmal richtig ekelhaft, vergammelt, versüßt oder sonst was. Und dann ist das auch nicht mehr gut am Ende. Es muss alles stimmen!“

Außerdem verrieten und die Lochis, wie sie Weihnachten in diesen Jahr feiern werden. All das erfahrt Ihr in unseren Video-Interview:

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!