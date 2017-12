Medienboard Weihnachtsparty 2017 – Jenny Elvers denkt ans Beten!

Viele berühmte Schauspieler posierten unterm Tannenbaum bei der Medienboard Weihnachtsparty in Berlin. Unter den Gästen: Til Schweiger, Natalia Wörner, Henry Hübchen, Oliver Wnuk, Jenny Elvers, Tom Tykwer, Lina Larissa Strahl, Saralisa Volm mit Babybauch und die Brüder Jimi Blue und Wilson Gonzalez Ochsenknecht.

Til Schweiger („Honig im Kopf“) verriet im Interview mit bTIKonline.de, dass er mit allen Kindern und seiner Ex-Frau Dana feiern wird. Til: „Tradition ist eigentlich nur, dass wir alle zusammen sind, die Familie, zum Glück noch. Meistens macht meine Exfrau Turkey. Das macht sie sehr gut.“

Streit und Stress am Christfest, dass kennt Schweiger aber auch – manchmal… Til: „Wir haben eigentlich an Weihnachten selten Streit gehabt. Es gab einmal einen fetten Streit zwischen Luna und Dana. Aber das war jetzt Jahre her und die letzten Jahre waren extrem harmonisch.“

Jenny Elvers posierte ganz in Weiß wie ein Engel vor den Weihnachtsbaum. Sie verriet: „Ich gehe nicht nur Weihnachten in die Kirche, aber manchmal bringe ich an Weihnachten meine Familie mit. Ich bin die einzig Gläubige in der Familie und Weihnachten kriege ich sie meistens dazu, auch mal mitzukommen.“

Ein frommer Gedanke und sicher auch eine der schönsten Traditionen zum Weihnachtsfest.

