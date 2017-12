Hans Klok – Über die Magie, seinen neuen Freund und die große „House of Mystery“-Tour

Beeindruckender Berlin-Besuch von Star-Magier Hans Klok! Aus seinem Mund lässt er Spielkarten sprudeln, seinen Arm zerschneidet er in einer magischen Kiste und einen Tisch lässt er wie verhext durch die Gegen fliegen. Der schnellste Illusionist der Welt ist ab Ende des Jahres bis ins Frühjahr 2018 mit seiner neuen Show „House of Mystery“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. Beim Pressetermin in Berlin zeigte sich der 48-Jährige strahlend und bestens in Form für die Kameras. Im persönlichen Interview plauderte Hans Klok mit uns über die Magie, seine Familie und seinen neuen Freund.

In 15 seiner Shows wird sogar Hollywoodstar Pamela Anderson an seiner Seite mit dabei sein. Über sie sagt Hans: „Vor zehn Jahren hatten wir unsere eigene Show in Las Vegas und da hat sie mir an jedem Abend geholfen, sechs Monate lang, zwei Shows pro Tag. Sie hat das super gemacht…. Diese Show ist eine etwas gruselige Geschichte und sie spielt einen Geist in der Geschichte. Aber natürlich einen wunderschönen Geist.“

1991 machte Hans Klok öffentlich, dass er Männer liebt. Er sagt: „Ich bin aufgewachsen in Amsterdam, da war das nicht eine riesen Geschichte. Meine Eltern waren anfangs ein bisschen enttäuscht. Die wollten das nicht so wahrhaben. Die wollten es möglichst einfach mit den Kindern haben. Die Kinder sollten unsichtbar sein. Aber ich hatte sehr gute Eltern. Mein Vater lebt leider nicht mehr seit 15 Jahren. Er war meine große Inspiration. Meine Mutter hat Alzheimer. Sie weiß noch immer, wer ich bin, aber sie ist sehr krank. Das tut mir sehr leid.“

17 Jahre lang war Klok mit einem Physiotherapeuten liiert. Nach der Trennung ist Hans Klok wieder glücklich. Über den neuen Mann an seiner Seite verrät er uns: „Er arbeitet mit in meiner Show. Er hat Magie studiert 10 Jahre lang und deshalb reden wir zu Hause immer über Magie. In unserem Haus fliegen immer Dinge durch das Haus. Manchmal muss ich zu ihm sagen ‚jetzt bitte zuhören‘ weil wir sonst nur darüber reden. Aber er ist Ingenieur der Magie er denkt sich viele Sachen aus und hilft mir. Das ist sehr glücklich.“

Weihnachten wird Hans Klok auf Tournee verbringen. Er erklärt: „Wir feiern das im Tourbus! Die Leute mit denen ich bei der Show unterwegs bin, das sind 50 Leute, mit denen ich unterwegs bin, das ist auch ein bisschen Familie und so feiern wir das Miteinander.“

