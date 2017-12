Shirin David – So müsste ihr Freund sein!

Also Youtuberin erreichte Shirin David bereits ein Millionenpublikum. Durch ihren Job als Jurorin in der Jury der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ kennt sie inzwischen auch wohl jeder Fernsehzuschauer. Shirin David ist ein großer Social Media Star und gehört zu den bekanntesten Influecern.

Beim Influencer Award vor einigen Tagen sprach Shirin mit uns im Interview. Die 22-Jährige erklärte uns, wer sie im Leben besonders beeinflusst hat. Sie sagte: „Eine Beyonce, eine Nicki Minaj, also viele US-amerikanische Stars, mit ihre Attitude, mit dem Selbstbewusstsein. Das fehlt uns deutschen Frauen teilweise noch sehr, sehr oft und ich liebe es einfach, wenn man Aussehen und Schönheit zelebriert.“

Einen Mann sieht man bei den Auftritten von Shirin David zur Zeit nicht an ihrer Seite. Was müsste denn ein potentieller Freund für sie haben? Shirin: „Selbstbewusstsein! Ganz, ganz viel Selbstbewusstsein! Das ist wichtig wenn man eine selbstbewusste Frau ist. Dann braucht man einen sehr selbstbewussten Mann an der Seite. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Frauen sich nach vorne entwickeln und die Männer ein bisschen zurück. Weil die Frauen einfach immer stärker werden. Wir werden größer, wir werden selbstbewusster und da brauchen wir einfach Jungs die gut mithalten!“

Zum Schluss verriet uns Shirin David auch noch, wie sie Weihnachten in diesem Jahr feiern wird. „Selbstverständlich mit meiner Familie gemeinsam in Litauen! Wir feiern Weihnachten sehr traditionell bei meiner Großmutter. Es kommen zwölf Gerichte auf den Tisch. Von diesem zwölf Gerichten wird von jedem eins probiert und gegessen. Ich freue mich darauf, mit der ganzen Familie zusammen zu kommen“ erklärte Shirin. Na dann: Frohes Fest!

