Roncalli Weihnachtscircus 2017 – Ben Becker zeigt seine hübsche Tochter Lilith

Zur Premiere des Roncalli Weihnachtscircus im Berliner Tempodrom zeigten sich viele Stargäste unterm Christbaum und auch mit Familienbegleitung. Ben Becker posierte mit Tochter Lilith, Gerit Kling kam mit Sohn und Ehemann, Thomas Heinze mit seinem zwei Söhnen, außerdem Lavinia Wilson und Lebensgefährte Barnaby Metschurat, Bürger Lars Dietrich, Muriel Baumeister und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, der mit Circus-Chef Bernhard Paul posierte.

Ben Becker war wohl der schönste Hingucker mit seiner 17-jährigen Tochter Lilith. Er sagte uns über sie: „Es gibt nichts auf der Welt was ich mehr Liebe als diese Dame links neben mir! Dafür lebe ich und dafür werde ich sterben. Das ist das Schönste, was es überhaupt gibt. Wenn sie 42 ist oder so alt wie ich, dann wird sie es hoffentlich kapieren. Ich glaube sie weiß es auch jetzt schon, dass wir sehr verliebt sind.“

Lilith erzählte uns, wie Ben Becker als Papa so ist: „Er ist definitiv der Vater, mit dem man Spaß haben kann und vor allem, wenn Mama nein sagt, kann ich immer zu ihm kommen und er sagt ja!“

Ben Becker erklärte dazu: „Ich bin nicht der strenge Papa, der sagt so und so. Ich gehe auch nicht auf Elternversammlungen, das macht meine Frau, die kümmert sich da drum. Ich bin mehr für die Fantasie und für andere Sachen verantwortlich. Und dann aber auch, wenn es drum geht, immer da. Ich glaube wir haben eine sehr besondere Beziehung miteinander und wir haben uns sehr, sehr lieb und ich bin sehr froh, dass es diese junge Dame gibt und ich glaube die hat mich auch sehr gerne. Sieht man das? Das freut mich!“

Im Circus selbst sahen wir eine furiose Show mit atemberaubender Akrobatik, Seiltänzer, Clowns, große und ganz kleine Pferde und Trampolinkünstler.

