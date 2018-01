DJ BoBo wird 50 – Über Liebe, Erfolg und Fitness

Seit 25 Jahren steht DJ BoBo bereits auf der Bühne und begeistert mit Hits wie „Somebody Dance with Me“, „Let the Dream Come True“ oder „Freedom“ seine Fans. Seine Bühnenshows mit aufwendigen Kulissen und atemberaubenden Tanzeinlagen sind legendär. Seit der Zeit des Eurodance konnte DJ BoBo an seine Erfolge immer wieder anknüpfen und wird auch als „King Of Dance“ bezeichnet. Nun wird DJ BoBo tatsächlich schon 50 Jahre alt (5.1.2018). Mit bürgerlichem Namen heißt er übrigens Peter René Baumann und wurde in Kölliken, Kanton Aargau, in der Schweiz geboren.

Seit 2001 ist DJ BoBo er mit seiner zweiten Frau Nancy glücklich verheiratet. Nancy kennt man auch aus seinen Shows. Das Paar hat zwei Kinder. 2012 erklärte er TIKonline.de über das Liebes-Geheimnis zu seiner Frau: „Man muss ich sehr, sehr viel Zeit nehmen füreinander, sehr viel Zeit. Man darf nicht nebeneinander leben sondern miteinander.“

Über sein Erfolgs-Geheimnis sagte er uns 2010 in einem persönlichen Interview: „Ich glaube es sind in erster Linie unsere Shows und da spreche ich absichtlich in der Mehrzahl. Das bin nicht ich alleine. Die Leute kommen um unsere Shows zu sehen, die Konzerte zu sehen, die Hits zu hören. Und dann ist es die Mischung aus allen Leuten, die da auf der Bühne stehen. Das sind die Besten der Besten wenn es um Tänzer geht, das sind die besten Musiker – das sagt wahrscheinlich jeder – aber in der Tat, es sind ganz ausgewählte Leute und das spüren die Leute, diese Qualität.“

Für ein glückliches Familienleben hat DJ BoBo auch viel getan. Er erklärte: „Wir spielen nicht jedes Jahr eine Tour sondern nur jedes zweite oder dritte Jahr und das ist der Schlüssel. So bleibst du hungrig. Ich habe dann auch wirklich mal ein halbes Jahr Zeit, wirklich mit der Familie zu sein. Ich bin fast immer da. Ich habe die ganzen Jugendjahre meiner Kinder ganz bewusst miterlebt, weil ich mir die Zeit auch nehmen konnte. Und das ist ein Luxus, den man in diesem Beruf hat. Man kann sich die Zeit selber einteilen, wenn man auf diesem Niveau spielt wie wir. Man muss da nicht alles machen und das ist der Schlüssel. Deshalb treibt es mich immer noch an alle paar Jahre da raus etwas Neues auf die Beine zu stellen!“

Sein Fitness-Geheimnis: „Bei den Konzerten ist es wirklich so, wenn die anderen auf die Aftershow Party gehen, gehe ich wirklich dann mit meiner Frau ins Bett!“

Wir gratulieren zum 50. Geburtstag und drücken die Daumen für einen weiteren Nummer-1-Hit. Wird mal wieder Zeit.

