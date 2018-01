Pralles Outfit – Palina Rojinski in „Versace“!

Sie war mal wieder ein echter Hingucker! Bei der Eröffnung der „Gianni Versace“-Ausstellung in Berlin erschien Palina Rojinski komplett in Versace. Die Moderatorin und Schauspielerin kam in einem drallen Dress und erklärte uns über das etwas gewöhnungsbedürftige Mode-Stück: „Das ist aus meiner privaten Kollektion. Dieses Kostüm habe ich mir privat in L.A. bei einer Sammlerin gekauft… Es ist schon sehr doll!“

Palina Rojinski erklärte auch, dass sie ein Fan des Designers ist. Sie verriet: „Also ich bin ja aus Russland und es war für uns, diese ganzen Ornamente, diese Medusen, diese ganzen Farben, das war schon sehr, sehr toll und das ist es bis heute noch!“

