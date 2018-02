Tim Oliver Schultz – Hat er eine Freundin?

Tim Oliver Schultz hat seinen ersten eigenen Preis bekommen! In Berlin wurde der Schauspieler als Shooting-Star beim Askania Award 2018 geehrt und verriet TIKonline.de im Interview: „Das ist eine ganz große Ehre. So viele tolle Kollegen, die diesen Preis schon bekommen haben. Und ich bin jetzt einer davon. Ich bin ein bisschen nervös, das ist der erste Preis, den ich so komplett allein für mich Gewinne.“ Mit der Vox-Serie „Club der roten Bänder“ feierte er seinen großen Durchbruch. Aber auch für „Benjamin Blümchen“ stand Tim Oliver Schulz vor der Kamera. Die Karriere läuft.

Aber was ist mit der Liebe? Auf die Frage, ob er Single sei, antwortete Tim: „Ich bin total offen auf alles was da kommt und wenn ich jemanden kennenlernen sollte, dann stelle ich ihnen den vor oder die vor.“ Wie denn eine potenzielle Freundin sein Herz erobern könnte? Tim Oliver Schultz: „Ich würde sagen mit Direktheit, Offenheit, Humor und Ehrlichkeit.“

