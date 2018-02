Sophia Thomalla – Klartext zum Helene Fischer Tattoo!

Bei der Berlin Opening Night der Zeitschrift „Gala“ zog sie mal wieder alle Blicke auf sich: Sophia Thomalla. Sie machte kürzlich mit einem Instagram-Post Schlagzeilen. Dort hatte sie versprochen, sich bei 200.000 Post-Likes ein Tattoo von Helene Fischer stechen zu lassen. Nun hat dieses Posting weit über 300.000 Likes bekommen und Sophia Thomalla ist in der Pflicht. Sie will sich tatsächlich ein Helene Fischer Tattoo stechen lassen!

Allerdings könnte dieses Tattoo etwas anders aussehen, als wir es uns vorstellen. Ein Helene-Fischer-Abbild soll es nämlich nicht unbedingt werden. Sophia erklärte im Interview: „Also von Konterfei hat er noch gar keiner gesprochen. Da steht ja Helene-Fischer-Tattoo und nicht Helene-Fischer-Konterfei-Tattoo. Also wann, was und auch immer – es wird schon stattfinden, definitiv! Ich mache ja so einen Mist nicht umsonst. Ich weiß ja ganz genau was ich tue. Es kommt bald.“

Was ihr Freund wohl dazu sagt? Sophia: „Da musst du ihn fragen wenn du ihn mal siehst!“

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!