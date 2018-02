Mathieu Carrière – „Diesen Männern sollte man den Schwanz abschneiden!“

Am Rande der Berlinale erschien Schauspieler Mathieu Carrière mit Tochter Elena, die nach ihrer Teilnahme bei „Germanys next Topmodel“ 2016 als Model und in den Medien durchstartete. Nach der weltweiten „MeToo“-Debatte, die vor einiger Zeit auch Deutschland erreichte, wird auch auf der Berlinale 2018 teils heftig diskutiert. Deutliche Worte findet Mathieu Carrière über Kollegen in der Filmbranche, die sexuelle Übergriffe an Frauen verüben. Mathieu: „Ich finde diesen Männern sollte man den Schwanz abschneiden. Ich bin ein kämpferischer Feminist und ich finde die Frauen sollten endlich an die Macht. Wir Männer haben 20 000 Jahre lang bewiesen, dass wir nur Scheiße anrichten. Und ich finde jetzt sollte man mal der anderen Menschheit eine Chance geben.“

Auch Mathieu Carrière hat in seinem Beruf erlebt, wie Frauen erniedrigt wurden. Mathieu: „Wenn ich es erlebt habe, dann habe ich eingegriffen dann habe ich den Leuten ins Gesicht geschlagen.“

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!