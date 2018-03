Philias und seine stolzen Eltern – Das ist sein Berufswunsch!

In der TV-Show „The Voice Kids“ bei Sat1 erobert Philias gerade die Herzen der Zuschauer. Ein Gesangstalent hat der 12-Jährige wahrlich.

Bei der Premiere von „Disney On Ice“ letzte Woche in Berlin strahlte Philias mit seinen prominenten Eltern Sven Martinek und Xenia Seeberg für die Kameras. Und Philias lüftete das Geheimnis um seinen Berufswunsch. Was er später einmal beruflich machen will, hört sich allerdings nicht nach Pop-Star-Karriere und Rampenlicht an. Philias: „In die Fußstapfen der Eltern zu treten wäre nicht mein Berufswunsch. Ich würde eigentlich lieber mein eigenes koreanisches Restaurant aufmachen. Ich liebe einfach Kochen!“

Mutter Xenia Seeberg erklärte total stolz über den Auftritt ihre Sohnes bei „The Voice Kids“: „Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so aufgeregt, nicht einmal bei unserem Ja-Wort war ich so aufgeregt. Auch nicht bei meiner Abiprüfung oder bei der Führerscheinprüfung. Ich war noch nie so unglaublich nervös und aufgewühlt.“

