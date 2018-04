Sarah Lombardi – Neuer Freund?

Neue Frisur, neuer Look, neue Single! Einen neuen Freund? Den gibt es anscheinend noch nicht. Am Rande des Echo 2018 sprach Sängerin Sarah Lombardi mit uns über die Musik, ihr Leben als Mutter, die Patchworkfamilie mit ihrem Ex Pietro und Sohn Alessio. Auch verriet sie uns, wie ein potentieller neuer Freund für sie sein müsste. Er müsste kinderfreundlich sein und in die Familie passen. Sarah: „Er braucht weder viel Geld noch muss er besonders groß sein oder toll aussehen. Es sind wirklich die kleinen Punkte, die es ausmachen. Er muss liebevoll sein, mir das Gefühl von Sicherheit geben…“ Musikalisch startet die Sängerin gerade wieder mit ihrer neuen Single „Genau hier“ durch.

