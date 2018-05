Comeback der Mode-Ikone Caren Pfleger – Jenny Elvers als Model!

Illustres Mode-Publikum tummelte sich im Schlosshotel Grunewald! Zur Fashion Show „25 Jahre Caren Pfleger“ im Rahmen der Starpress Media Night zog es VIPs wie Weather Girl Ingrid Arthur, Schauspieler Ludger Pistor, Lothar-Matthäus-Ex Joanna Tuczynska und Sven Martinek, der erstmals seine neue Freundin Bianca ausführte.

Bei der Modenschau liefen dann zur Überraschung der 500 Gäste zwei prominente Models mit. Chiara Moon Horst ist ihrer Mama Anouschka Renzi wie aus dem Gesicht geschnitten und präsentierte professionell die schönen Modestücke. Außerdem lief Jenny Elvers bei der Show. Während andere Models auch mal stolperten, zeigte Jenny, dass sie den Modeljob wirklich noch drauf hat. Jenny: „Ich habe ja vor 20 Jahren wirklich viel gemodelt. Ich war in Japan und in Italien, aber das ist in der Tat ja schon ein bisschen her. Ich kenne Caren Pfleger ganz gut. Ich bin aber tatsächlich klassisch gebucht worden. Und das in meinem Alter!“ Wie Jenny ihre Figur hält? „Kein Fleisch. Kein Alkohol. Aber Rauchen tue ich“ verriet die 45-Jährige.

Natürlich wurde auch die Mode-Ikone des Abends gefeiert: Caren Pfleger. Die mittlerweile 73-Jährige gilt als Urmutter als Model und Modemacherin in Deutschland. 24 Mal war sie allein auf dem Cover der amerikanischen Vogue. Im Interview sagte sie uns: „Ich bin ein Young Spirit. Ich habe so eine Freude mit dem was ich mache. Und es ist doch wichtig, dass sie Freude haben mit dem was sie tun.“

