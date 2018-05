Felix Burda Award 2018 – Hardy Krüger juniors 1. Auftritt mit Ehefrau!

Sie zeigte sexy Bein am Brandenburger Tor! Alice, dritte Ehefrau von Hardy Krüger jr. posierte ausgelassen mit ihrem frisch angetrauten Ehemann vor dem Hotel Adlon in Berlin. Das Paar zählte neben den Lochis, Oliver Wnuk, Alexandra Kamp, Guido Cantz, Sarah Wiener, Gesundheitsminister Jens Spahn mit Ehemann Daniel Funke zu den Stargästen beim Felix Burda Award 2018.

Im Interview sprach Hardy Krüger jr. mit uns über das wichtige Thema des Abends, die Darmkrebsvorsorge. Aber er plauderte auch viel Privates. Vor sechs Wochen hatte er seine Managerin geheiratet. Nun der erste Auftritt als Ehepaar. Was das Liebesglück der beiden so besonders macht? Hardy: „Dass wir uns gefunden haben und dass wir einfach diesen Schritt noch mal gewagt haben und dass wir gesagt haben, jetzt erst recht, alle guten Dinge sind sieben haben wir gesagt!“

Insgesamt hat das Paar sieben Kinder von verschiedenen Partnern mit in die Ehe gebracht. Hardy erklärt: „Ein bisschen Patchwork? Es ist schon ziemlich viel Patchwork muss ich sagen. Aber es ist toll. Wir sitzen manchmal da und schauen uns das Ganze an und denken, das ist unglaublich. Es ist eine ganz große Familie wo sich die älteren auch um die anderen kümmern, wo sich das ganz toll ergänzt. Es ist eine ganz tolle Harmonie und wir haben Gott sei Dank auch Ex-Partner, die auch mitmachen und dafür sorgen, dass es den Kindern gut geht. Wenn das nicht funktioniert, dann wird es schwierig und insofern haben wir großes Glück, dass alle aufeinander zugehen. Das ist selten und dafür sind wir sehr dankbar.“

Über das Liebes-Rezept verrät Hardy: „Wir haben sicherlich ein bisschen mehr Erfahrung als andere in dieser Hinsicht, was das Heiraten betrifft. Aber das Wichtigste ist, sich selber nicht so wichtig zu nehmen und einfach viel zu lachen und auch so sein zu können wie man ist. Wenn der Partner das zulässt, dann ist man da schon ganz richtig.“

