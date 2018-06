Emmy-Cocktailparty bei BMW

Cocktail-Party statt Fußball-WM hieß es am Freitagabend bei BMW am Berliner Kurfürstendamm. Anlässlich der Semi Final Round of Jugding der 46. Internationalen Emmy Awards kamen zahlreiche Filmschaffende zusammen. Gastgeber der Jurysitzungen in Berlin sind u.a. die Produzentinnen Regina und Tanja Ziegler. Sie zeigten sich genauso freudig im Blitzlichtgewitter wie Schauspielerin Veronica Ferres, Tessa Mittelstaedt, Johann von Bülow, Volker Schlöndorff, Caroline Peters, Margarita Broich oder Philipp Brenninkmeyer.