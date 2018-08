Vorsicht, Fake News – Donald Trump live in Berlin!

Kurioser Auftritt in der Hauptstadt! Donald Trump betritt sein geheimes Hinterzimmer und zieht an der Seite seines Personenschützers eine verrückte Show ab! Er schwingt die Hüften und tanzt wie wild, boxt gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel, macht es sich auf dem Sofa gemütlich und putzt zu guter Letzt den Fußboden. Eingerichtet ist Donald Trumps Geheimzimmer mit allerlei typischen Devotionalien. Das Haarteil steht vor dem Spiegel bereit, ebenso ein Basecap, Haarspray und einige Abbilder längst vergangener Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika zieren die Wände.

Das erste Mal zeigt Madame Tussauds in Deutschland eine Live-Figur. Der täuschend echt aussehende US-Präsident ist in Wirklichkeit ein Schauspieler unter einer Silikonmaske. Vor einigen Jahren hatte man bei Donald Trump persönlich dazu Maß genommen. Die Live-Figur des Präsidenten besteht aus knapp 2 Litern Silikon, menschlichem Echthaar und jeder Menge Farbe. Noch bis Ende August zieht Donald Trump in Berlin mehrmals täglich seine Show ab.