Schreck-Moment – Terence Hill stürzt fast in Berlin!

Schreck-Moment im Berliner Zoo-Palast! Während draußen tausende Fans auf den Filmhelden warteten, posierte Terence Hill drinnen gut gelaunt für die Fotografen. Dabei hätte es den alten Haudegen beinahe selbst umgehauen!

Für den Schauspieler hatte man eine Fotowand und einen Papp-Aufsteller in Lebensgröße positioniert. Im Blitzlichtgewitter wollte sich der Schauspieler an seiner Papp-Figur festhalten, diese kippte natürlich und Terence Hill kam ins Straucheln und wäre beinahe gestürzt. Halleluja!

Terence Hill (79) ist auf großer Kino-Tour durch Deutschland! Mit Bud Spencer an seiner Seite schrieb der Schauspieler Filmgeschichte. Derzeit promotet der gebürtige Venezianer seinen neuen Streifen „Mein Name ist Somebody – Zwei Fäuste kehren zurück“.