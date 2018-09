Deutscher Schauspielerpreis 2018 – Wo bewahrt Peter Simonischek seine Trophäen auf?

Großer Auflauf der großen deutschen Schauspieler am Wochenende in Berlin! Im Zoo Palast wurden die besten Schauspieler des Jahres mit dem Deutschen Schauspielerpreis geehrt. Im Blitzlichtgewitter zeigten sich unter anderem Veronica Ferres, Benno Fürmann, Peter Simonischek, Jasmin Tabatabai und ihr bärtiger Ehemann Andreas Pietschmann, Wolke Hegenbarth und ihr Freund Oliver, Franziska Knuppe, Bettina Zimmermann, Andrea Sawatzki oder Armin Rohde.

Peter Simonischek („Toni Erdmann“) erhielt den Deutschen Schauspielerpreis für sein Lebenswerk. Der 72-Jährige sagte uns: „Unter Kollegen ist das schon was Besonderes, so eine Auszeichnung. Da sieht doch jeder mal einen Moment von sich ab. Wenn man sich das vergegenwärtigt ist das schon etwas Besonderes. Wenn sie aus der Vorstellung kommen – ich bin der Theaterschauspieler seit der Schauspielschule, immer, ich war immer in einem Ensemble. Dann ist das Urteil des Publikums eine Sache, aber wenn man wirklich was wissen will, fragt man Kollegen.“

Wo er seine Auszeichnungen aufbewahrt? Simonischek: „Ich habe seit Toni Erdmann wirklich viele Preise bekommen vor allem für Toni Erdmann und wir haben glücklicherweise zwei Kamine in unserer Wohnung und da gibt es einen Kaminsims da stehen die.“

Die Gewinner des Abends im Überblick:

Beste Schauspielerin Hauptrolle: Rosalie Thomass (Eine unerhörte Frau) und Paula Beer (Bad Banks)

(Eine unerhörte Frau) und (Bad Banks) Bester Schauspieler Hauptrolle: Barry Atsma (Bad Banks)

(Bad Banks) Beste Schauspielerin Nebenrolle: Leonie Benesch (Babylon Berlin)

(Babylon Berlin) Bester Schauspieler Nebenrolle: Albrecht Schuch (Gladbeck)

(Gladbeck) Beste Schauspielerin in einer komödiantischen Rolle: Lina Beckmann (Fühlen sie sich manchmal ausgebrannt und leer?)

(Fühlen sie sich manchmal ausgebrannt und leer?) Bester Schauspieler in einer komödiantischen Rolle: Jörg Schüttauf (Vorwärts immer!)

(Vorwärts immer!) Starker Auftritt: Eva Ingeborg Scholz (Tatort: Die Liebe, ein seltsames Spiel)

(Tatort: Die Liebe, ein seltsames Spiel) Nachwuchspreis: Jonathan Berlin (Die Freibadclique)

(Die Freibadclique) Als Bestes Ensemble wurde der Zweiteiler Gladbeck ausgewählt, der Preis ging an die Casterinnen und Caster Beatrice Kruger, Simone Bär und Patrick Dreikauss.

Außerdem verlieh der Vorstand des BFFS aus Vorschlägen der Jury und der BFFS-Mitglieder zwei Ehrenpreise: