Veronica Ferres erklärt „MILF“-Schlagzeilen!

Beim Deutschen Schauspielerpreis 2018 war sie ein Hingucker. Auch wegen einigen Presseartikeln der vergangenen Tage. Veronica Ferres posierte im eleganten Hosenanzug und musste natürlich zu den Schlagzeilen der letzten Tage Stellung nehmen. Die Schauspielerin und Ehefrau von Carsten Maschmeyer selbst hatte erklärt, sie sei laut Urteil ihrer Kinder, die perfekte „MILF“. Ferres stellte nun klar: „Das habe ich ironisch gemeint und wie sie haben es auch die Meisten richtig verstanden. Wir haben noch nie so viel über ein Zitat gelacht und bei manchen habe ich die Ironiefähigkeit ein bisschen unterschätzt. Aber die meisten haben es richtig verstanden… Seitdem die ‚Zeit‘ am 21. Juni 2016 diesen Begriff salonfähig gemacht hat und aus der schmutzigen Ecke weggenommen hat und gesagt hat, dass es die Definition für eine attraktive Frau jenseits der 40 ist, ist das umgangssprachlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Und die Amerikaner, wenn sie sagen ‚fuck‘, dann meinen sie das ja auch nicht eins zu eins so wie das Wort das sagt. Und deshalb meinen die das auch genauso. Eine attraktive Frau jenseits der 40.“