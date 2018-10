Bert Wollersheim und seine neue Frau Ginger – Ist sie schwanger?

Sieben Jahre war Bert Wollersheim mit Sophia Vegas verheiratet, 2016 trennte sich das illustre Paar. Der ehemalige Rotlicht-König ist allerdings kein Kind von Traurigkeit. Erst vor wenigen Wochen hat der 67-Jährige Reality-TV-Star seine neue Freundin Ginger Costello alias Yvonne Schaufler in Dänemark geheiratet. Bert Wollersheim und das Webcam-Girl tauchten vor wenigen Tagen auf der Halloween-Party von Natascha Ochsenknecht in Berlin auf. Das Paar sprach mit uns nicht nur über die Beziehung, sondern deutete auch an, ob vielleicht ein Baby unterwegs sei. Ginger erklärte: „Jeden Tag üben wir! Wenn’s passiert, passiert’s!“