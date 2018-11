GQ Awards – Bastian Schweinsteigers Liebes-Auftritt mit Ehefrau Ana!

Zum 20. Jubiläum des GQ „Men Of The Year“-Awards kamen viele große Stars zur Preisverleihung in die Komische Oper nach Berlin! Hollywoodstars wie Orlando Bloom oder Patrick Demsey posierten für die Kameras, auch Irina Shayk und Donatella Versace, Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanovic, Superstar Jason Derulo und nationale VIPs wie Herbert Grönemeyer, Barbara Schöneberger, Cathy Hummels, Hardy Krüger jr., Fernanda Brandao oder Andreas Bourani.

In zehn Kategorien wurden die „Men of the Year Awards 2018“ verliehen. Bastian Schweinsteiger bekam den Preis als „Sports Icon“. Er sagte uns was ihm diese Auszeichnung bedeutet: „Natürlich viel es ist ein toller Preis, sieht gut aus…“ Total verliebt posierte der Fußball-Star mit seiner Ehefrau und Tennis-Heldin Ana Ivanovic. Das Paar bekam in diesem Frühjahr ein Baby. Ana schwärmte über Schweini: „Er ist ein perfekter Gentleman! Er ist sehr gutmütig, er ist ein toller Ehemann, ein toller Vater. Ich schätze sehr, dass er alles teilt. Ein richtiger Gentleman macht das. Und er passt auf seine Frau auf!“

Was Schweinsteiger als Mann wichtig ist? „Das man auf Kleinigkeiten achtet, wie man mit einander umgeht. Wie man mit seiner eigenen Familie, mit seiner Frau umgeht, auch Schwiegereltern oder eigene Eltern. Kleinigkeiten, wie aus der Jacke helfen, das gehört dazu. Das vergisst man vielleicht durch die Generationen, aber ich glaube das ist sehr wichtig.“

„Wann ist ein Mann ein Mann?“ sang Herbert Grönemeyer einst. Jetzt wurde er als „Legend“ geehrt und verriet uns, welche Zutaten ein echter Mann haben sollte. Grönemeyer: „Die Zutaten sind hoffentlich genug Chili und extrem viel Zimt und auch noch viel Pfeffer und Feuer!“

Auch Hollywoodstar Patrick Dempsey bekam einen Preis als „Mann des Jahres“. Der dreifache Familienvater erzählte, wie sehr einen Mann das Vatersein verändert: „Vatersein ändert dein Leben komplett! Es bringt dich zum Nachdenken über andere Menschen, über deine eigenen Eltern, was sie getan haben und durchgemacht haben und was du deinen Kindern bieten kannst. Deine Familie ist in vielen Bereichen der Sinn des Lebens, keine Frage!“

US-Superstar Jason Derulo war ebenfalls ein Preisträger und sagte uns: „Ein richtiger Mann ist jemand der anderen helfen kann die ganz unten sind. Ein richtiger Mann steht für Menschen ein, die es selbst nicht schaffen. Ein richtiger Mann ist ein Gentleman.“

Am Ende posierten die Geehrten gemeinsam auf der Bühne. Orlando Bloom und Patrick Dempsey mussten natürlich mit einigen Damen für Fotos posieren. Bastian Schweinsteiger und seine Ana waren das Paar des Abends, posieren auf dem Weg zu ihrem Auto immer wieder für die Kameras und Schweini schrieb zum Abschied Autogramme für seine Fans.

Die Preisträger der „GQ Men of the Year Awards 2018“ im Überblick:

Song of the Year

Severija Janušauskaitė

Live-Act mit „Zu Asche, zu Staub”

Designer of the Year

Dries van Noten

Sports Icon

Bastian Schweinsteiger

Movie International

Henry Cavill

Music International

Jason Derulo

TV National

Das Boot: Franz Dinda, Tom Wlaschiha

Stefan Konarske, August Wittgenstein

TV International

Patrick Dempsey

Style

Orlando Bloom

Fashion Icon

Donatella Versace

Legend

Herbert Grönemeyer

Live-Act mit „Bist Du Da“