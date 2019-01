Florian Silbereisen beim SMAGO Award – Dieser Freund steht ihm ganz nahe!

Nach dem emotionalen TV-Auftritt in der ARD-Sendung „Schlager Champions“ mit seiner Ex-Freundin Helene Fischer bekam Florian Silbereisen am Sonntag den SMAGO Award im Hotel MOA verliehen. Der Sänger posierte nicht wie alle seine Kollegen an der Fotowand, sondern kam direkt zur Award-Verleihung. Auf der Bühne performte er mit seinem Duett-Partner Thomas Anders den Song „Sie sagte doch sie liebt mich“.

Auf der Bühne dankte Florian seinem Produzenten Michael Jürgens (der mit auf der Bühne stand) und den Fans mit den Worten: „Michael ist nicht nur der, der sich ganz viel ausdenkt. Er ist zugleich auch Mentor und Freund und in allen Lebenssituationen Gewehr bei Fuß. Wir haben in den letzten Jahren schon ein bisschen was bewegen dürfen. Ganz offensichtlich machen wir nicht alles falsch, denn viele Zuschauer schauen zu und das freut mich natürlich ganz besonders. Denn in erster Linie wären wir alle nichts ohne unsere Zuschauer. Und deshalb danke an unsere Fans!“

Nachdem er seine Auszeichnung erhalten hatte ging Florian Silbereisen sofort von der Bühne zur Hintertür und verschwand.