Helene Fischer und Florian Silbereisen – Das sagen die Kollegen zum ersten Auftritt nach der Trennung!

Über 10 Jahre lang waren Helene Fischer („Atemlos“) und Florian Silbereisen das Traumpaar des deutschen Schlagers. In den TV-Shows von Florian hatte Helene Fischer fulminante und legendäre Auftritte. Auch am Wochenende sah man Helene Fischer in der ARD-Show „Schlager Champions“. Diesmal jedoch war die Stimmung anders als sonst. Denn Ende letzten Jahres hatte das Paar seine Trennung verkündet. Helene Fischer soll bereits einen neuen Freund haben. Entsprechend emotional war der erste gemeinsame Auftritt der beiden nach der Trennung.

Beim SMAGO Award am Sonntagabend, wo auch Florian Silbereisen ausgezeichnet wurde, hörten wir uns bei den Kollegen um, was sie zu dem Auftritt des Ex-Paares Fischer / Silbereisen sagen und was sie den beiden für die Zukunft wünschen.

Thomas Anders: „Die beiden haben sich gefunden. Die beiden haben sich ineinander verliebt. Die Medien haben das Traumpaar daraus gemacht. Und es passt nicht in die Medienwelt, dass ein Traumpaar sich trennt. Jetzt reden alle darüber. Das Schwierigste ist für die beiden ihre Privatsphäre zu behalten… Ich kenne da mehrere – und die sind nicht nur aus der Branche – die Freunde geblieben sind. Man hört ja oft dass Paare, die sich trennen, sagen wir verstehen uns heute besser als vorher. Das gibt es schon, weil einfach verschiedene Charaktere nicht kompatibel waren im Alltag. Ich wünsche den beiden nur alles Gute und es machte ja gestern so den Anschein, als würden sie in eine sehr intensive weitere Lebens-Freundschaft gehen.“

Eloy de Jong: „Die beiden sind zwei erwachsene Menschen. Ich gönne ihnen beiden alles Gute. Dass sie beide ein gutes Leben weiterhin haben… Es ist nicht immer so, dass wenn eine Beziehung vorbei ist, auch die Liebe weg ist. Das war bei mir mit Stephen auch. Und wenn man einander in einer Beziehung geliebt hat, dann kann das noch immer im Herzen bleiben. Bei mir ist das so. Die Menschen, die ich geliebt habe, sind nicht einfach weg.“

Semino Rossi: „Was ist ein Traumpaar? So viele Menschen trennen sich in dieser Welt. Trennung ist auch ein Willkommen für eine neue Beziehung. Lieber jetzt, wo keine Kinder sind und nicht in 30 Jahren. Wo vielleicht drei oder vier Kinder dabei sind. Ich finde es mutig von beiden zu sagen, wir machen eine Pause, es sind so viele Jahre. Vielleicht treffen wir uns nie mehr wieder. Helene Fischer wird sicher einen finden, aber auch Florian wird eine finden. Ich liebe beide Menschen. Aber eine Trennung ist auch eine Hoffnung auf eine neue Beziehung für beide. Sie hatten beide 10 wunderschöne Jahre zusammen.“